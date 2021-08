Une forte proportion de Québécois investissent dans des cryptomonnaies et des actions « Meme », selon un sondage

English French

MONTRÉAL, 12 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage de Hardbacon révèle que les Québécois sont nombreux à avoir embrassé les cryptomonnaies et les actions « Meme ». En effet, après une année mouvementée en Bourse, de nouvelles tendances fortes, qui sont en train de transformer le marché de l’investissement, semblent être là pour rester.



Réalisé par Hardbacon, une application de finances personnelles, le sondage révèle que 1 Québécois sur 4 a des cryptomonnaies dans son portefeuille, incluant le Bitcoin (80 %) et l’Ethereum (69 %). Malgré sa popularité, moins de 1 % des répondants estiment le Bitcoin comme un placement sûr, comparativement à 12 % pour les actions et 85,5 % pour les obligations gouvernementales.

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, de nombreuses autres tendances semblent avoir pris d'assaut le portefeuille des Québécois. Parmi les 25-44 ans, 17 % des Québécois ont acheté des actions « Meme » au cours des 12 derniers mois et 12 % en possèdent dans leur portefeuille. Les « Meme » comprennent des actions comme Gamestop, Cineplex et AMC qui ont connu des hausses de prix spectaculaires, principalement alimentées par les médias sociaux.

Quelles autres habitudes de placement les Québécois adoptent-ils?

Faits en bref :

Bien que plusieurs histoires illustrent des cas de Québécois prenant leur retraite avant 40 ans, la majorité d’entre eux (55 %) comptent réellement arrêter de travailler entre 55 et 65 ans. Marque de confiance : Lorsque questionné à savoir quelle était la marque qui les met le plus en confiance en matière d’investissement, Desjardins est ressorti comme la marque qui met le plus en confiance les Québécois, pour 20,3 % des répondants.



Méthodologie

Le sondage de Harbacon Financials Inc. a été effectué du 5 juin au 14 juillet 2021, en ligne. L’échantillon total de ce sondage est de 506 Canadiens, tous âgés de 18 ans et plus.