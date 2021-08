LEHDISTÖTIEDOTE: SSH.COM julkaisee Zero Trust -ratkaisuvalikoiman Just-in-Time -pääsyoikeuksien hallintaan

English Finnish

SSH.COM julkaisee Zero Trust -ratkaisuvalikoiman Just-in-Time -pääsyoikeuksien hallintaan





Helsinki – 8 elokuuta 2021. SSH.COM julkisti tänään Zero Trust -ratkaisuvalikoimansa, joka tarjoaa just-in-time (täsmäaikainen) pääsyn ja salaisuuksien hallinnan IT organisaatioiden pääkäyttäjille. Portfolio auttaa asiakkaita siirtymään pois staattisten tunnistetietojen, kuten perinteisten salasanojen ja digitaalisten avainten, hallinnan monimutkaisuudesta Zero Trust (nollaluottamus) -malliin, jossa hallinnoitavien salaisuuksien määrä on radikaalisti vähennetty ja hallinta automatisoitu suojattaessa kriittistä tietoa levossa, liikkeessä ja käytössä.

SSH:n Zero Trust -ratkaisut sopivat hyvin yrityksille, jotka haluavat vahvistaa kyberturvallisuuttaan vähentäen samalla hallinnan monimutkaisuutta, parantamalla helppokäyttöisyyttä ja poistamalla operatiivista kitkaa salaisuuksien ja käyttöoikeuksien hallinnasta. SSH-ratkaisuvalikoiman avulla asiakkaat voivat siirtyä turvallisempaan täsmäaikaiseen valtuuttamiseen (JIT) hallinnoidessa pääsyä kriittisiin tietoihin, missä riskialttiita salasanoja tai tunnistetietoja ei enää tarvitse hallita monissa käyttötapauksissa ollenkaan. SSH Zero Trustin ratkaisut voidaan ottaa käyttöön ilman suuria muutoksia operatiivisiin järjestelmiin tai järjestelmäkonfiguraatioihin.

"Trendit, kuten Zero Trust ja Zero Standing Privileges, ovat nousseet tarpeesta ylläpitää turvallisuutta, kun organisaatiot siirtävät työkuormiansa hybridipilveen", toteaa SSH.COM: n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. ”Keskustellessamme asiakkaiden kanssa olemme oppineet, että he haluavat automatisoida kontrolleja ja vähentää radikaalisti hallittavien salaisuuksien, avainten ja tunnistetietojen määrää. Automaatio ja monimutkaisuuden poistaminen vähentävät tietoturvariskejä ja hallinnan päällekkäisyyttä kriittisessä tiedonsaannissa. ”

”Suurimmalle osalle asiakkaistamme tämä on asteittaisen matka”, Tunkelo jatkaa. ”Zero Trust -ratkaisuvalikoimamme avulla tarjoamme asiakkaillemme turvallisen tavan hallita olemassa olevia salaisuuksia samalla, kun tuemme heitä matkalla toimintamalliin, jossa ei tarvitse hallita lukuisia salasanoja, avaimia ja tunnistetietoja. Zero Trust toimintamalli tuo erityisiä hyötyjä dynaamisissa monipilvi- ja hybridiympäristöissä. ”

Portfoliossa on kolme keskeistä elementtiä:

• UKM Zero Trust löytää, ohjaa ja auditoi miljoonia SSH-avaimia suurissa yritysympäristöissä ja mahdollistaa siirtymisen vuorovaikutteiseen pääsynhallintaan ja automaattisiin järjestelmien välisiin yhteyksiin ilman staattisia avaimia.

• Tectia Zero Trust turvaa organisaation omien ja ulkopuolisten pääkäyttäjien palvelinyhteydet ilman jälkiä staattisista avaimista tai käyttöoikeustiedoista.

• PrivX OT Zero Trust tuo Just-in-time (JIT) -pääsyn verkkolaitteisiin, tietokantoihin, sovelluksiin, koodivarastoihin, teollisiin ohjausjärjestelmiin tai hybridipilvessä oleviin kohteisiin jättämättä jälkeensä kirjautumistietoja tai salasanoja.

Lisätietoja SSH.COM:n Zero Trust ratkaisuvalikoimasta: https://www.ssh.com/ssh-zero-trust-access-key-and-secrets-management





SSH.COM lyhyesti

SSH.COM auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

Lisätietoja:

Kristian Nieminen

SSH.COM

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

