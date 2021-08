Un nouveau contrat pour une nouvelle génération de navires de la marine pour cette entreprise familiale d’Ottawa

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 12 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est l’histoire d’un ingénieur innovant et de sa petite entreprise familiale à Ottawa qui s’est développée pour finir par approvisionner plus de 25 pays grâce à #NaviresduCanada. Aujourd'hui, la prochaine génération est prête à renforcer encore davantage ses opérations dans le cadre de son activité sur les navires de combat canadiens.



L’autoprotection infrarouge (IR) est essentielle pour protéger ceux qui nous protègent - les équipages et les navires de la Marine canadienne. La signature thermique d’un navire en fait une cible de choix pour les attaques de missiles dans des environnements hostiles. Réduire cette signature thermique de plus de 90 %, c’est ce que fait Davis Engineering pour les navires et les avions du monde entier. Tout a commencé dans les années 1980 lorsque Rolly Davis a répondu à l’appel de la Marine pour une nouvelle technologie IR sur les frégates de patrouille canadiennes et la classe de navires Iroquois du Canada. Aujourd'hui, son fils Tom et l’équipe de 170 employés de Davis Engineering travaillent sur les navires de combat canadiens alors que la phase de conception et d’ingénierie se poursuit en vue de la coupe de l’acier en 2024.

« La technologie infrarouge pour protéger la Marine canadienne a fait de notre entreprise un fournisseur mondial digne de confiance », explique Tom Davis, président de Davis Engineering. « Une génération plus tard, la Stratégie nationale en matière de construction navale et l’approvisionnement des nouveaux navires de combat canadiens continuent de maintenir et de créer des emplois dans notre entreprise d’Ottawa. Nous sommes fiers de faire partie de Navires du Canada. »

