Crohn et Colite Canada : Les patients atteints de MII au Québec ont pris leur mal en patience : ils demandent à présent au gouvernement de faire preuve de patience également

MONTRÉAL, 12 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse (les principales MII) habitant au Québec ont dû s’armer de patience au cours de leur parcours médical. Plusieurs d’entre eux ont essayé différentes options thérapeutiques, subi des effets secondaires graves et des poussées douloureuses, dans l’espoir de stabiliser leur état de santé.



Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de mettre en place une politique de substitution non médicale destinée à réduire le fardeau économique de la province. Cette politique assujettira les patients québécois à la substitution non médicale d’un médicament biologique à un médicament biosimilaire. Un médicament biosimilaire est une réplique d’un médicament biologique, et non identique à celui-ci, que de nombreux patients souffrant de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse prennent pour soulager leurs symptômes.

Les patients québécois atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse craignent cette substitution pour de nombreuses raisons. La politique proposée contraindra les patients québécois de substituer leur médicament favorisant la stabilité symptomatique de leur maladie chronique douloureuse à un traitement qui pourrait ne pas s’avérer aussi efficace. Non seulement la substitution de médicaments pourrait perturber un état de santé stable, elle pourrait engendrer des poussées douloureuses. Les médecins se résignent à prescrire le plus souvent un médicament biologique après que les médicaments de remplacement se sont avérés inefficaces chez leurs patients. Bref, le gouvernement s’apprête à perturber un traitement efficace de MII graves. Enfin, il est possible que les patients qui reprennent leur médicament biologique initial après avoir essayé d’autres options thérapeutiques constatent l’inefficacité de leur traitement autrefois bénéfique en raison de l’apparition d’anticorps neutralisants.

Nous savons que la substitution d’un médicament biologique à un médicament biosimilaire entraînera la détérioration de l’état de santé de la moitié des patients aux prises avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.



Les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse au Québec se sont armés de patience. À présent, ils demandent au gouvernement de faire preuve de patience à son tour et d’éviter de précipiter la substitution non médicale qui nuira à la santé des Québécois touchés par ces maladies.

Dans l’intention de protéger les Québécois vivant avec une MII, Crohn et Colite Canada a lancé une campagne par courriel afin d’inciter la population québécoise à communiquer avec leur député provincial et à signer une pétition demandant l’adaptation de la substitution non médicale en fonction du vécu des patients aux prises avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.

Faites savoir au gouvernement du Québec qu’il doit examiner longuement cette politique de substitution non médicale en envoyant une lettre à crohnetcolite.ca/patience.

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s’est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie des enfants et des adultes touchés par ces maladies.



Nous sommes l’un des deux principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de la santé qui financent la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nous avons investi plus de 135 millions de dollars dans la recherche depuis 1974, ce qui a permis de réaliser des avancées importantes en matière de génétique, de flore intestinale, d’inflammation et de réparation cellulaire, et de jeter les bases de nouveaux et meilleurs traitements.



Nous repoussons les limites pour les personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite (les deux principales formes de maladie inflammatoire de l’intestin) grâce à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Crohn et Colite Canada, visitez https://crohnetcolite.ca/

