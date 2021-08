Nøkkeldatoer for foreslått tilleggsutbytte

English Norwegian

Oslo, 12. august 2021: Det vises til børsmelding 16. juli 2021 og foreslått tilleggsutbytte på 20 kroner per aksje.

Følgende nøkkeldatoer vil gjelde for tilleggsutbyttet, dersom dette godkjennes av den ekstraordinære generalforsamlingen:



Aksjen handles eks. utbytte NOK 20,- fra: 7. september 2021

Eierregisterdato: 8. september 2021

Utbetalingsdato: 15. september 2021

Utbetalingsdato ADR: 22. september 2021