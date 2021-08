Next Games Oyj puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2021 - Julkaisutoiminnan tasainen kannattavuus pitää yhtiön käyttökatteen (EBITDA) positiivisena

English Finnish

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-kesäkuu 2021 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit





Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

Liikevaihto oli 12,3 (14,4) miljoonaa euroa

Bruttokate oli 6,3 (7,5) miljoonaa euroa, 51 % (52 %) liikevaihdosta

Käyttökate (EBITDA) oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa

Liiketulos (EBIT) oli -2,2 (-1,6) miljoonaa euroa

Oikaistu liiketulos oli -0,3 (0,1) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 3,0 (3,4) miljoonaa euroa eli 24 % (24 %) liikevaihdosta

Tuotekehitysmenot olivat 3,1 (2,6) miljoonaa euroa eli 25 % (18 %) liikevaihdosta

Yhtiön henkilöstömäärä oli raportointikauden lopussa 112 (108) työntekijää

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)



Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

Käyttökatteelta positiivinen, vakaa ja ennustettava tuloksenteko jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla – nyt on liikevaihdon kasvun aika

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tulos osoittaa miten panostuksemme strategisiin painopisteisiin ja suoritetut operatiiviset toimenpiteet mahdollistavat jatkuvan kannattavan liiketoiminnan, sekä liikevaihdon kasvun ja toiminnan kasvattamisen. Pysymme luottavaisin mielin ohjeistuksessamme ja arvioimme edelleen saavuttavamme tänä vuonna vähintään 40 (27, vuonna 2020) miljoonan euron liikevaihdon ja positiivisen käyttökatteen, uusien Stranger Things: Puzzle Tales ja Blade Runner: Rogue -peliemme vuoden 2021 kolmannen kvartaalin maailmanlaajuisten julkaisujen myötä.

Toimintamme jatkui ennustettavana ja vakaana. Olemme pitäneet käyttökatteemme positiivisena vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien, samalla lisäten merkittävästi tuotekehitysinvestointejamme. Maaliskuussa 2021 järjestimme kasvun tueksi suunnatun osakeannin kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille voidaksemme solmia uusia kumppanuuksia ja lisenssisopimuksia sekä rahoittaa uusien pelien kehittämistä ja tukea yhtiön nykyistä strategiaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lunastimme lupauksemme kaksinkertaistamalla tuotekehitysinvestointimme 3,6 (1,7) miljoonaan euroon ja kasvattamalla aineettomia hyödykkeitä 3,6 miljoonalla eurolla. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki The Walking Dead -pelisarjaan liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot oli tehty kokonaisuudessaan, mukaan lukien kehitysmenot ja lisenssioikeudet. Nykyinen aineettomien hyödykkeiden arvo 14,6 (11,0) miljoonaa euroa liittyy yksinomaan teknologiaamme, tuleviin tuotteisiimme sekä niihin liittyviin lisensseihin.

Yhtenäisen infrastruktuurin tuoma tehokkuus alkaa näkyä. Aloitimme

toimintojen tehostamisen vuonna 2019 sitoutumalla parantamaan kannattavuutta pysyvästi ja pitämään henkilöstön enimmillään 117 työntekijässä. Kaksi vuotta myöhemmin, pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla testasimme yli 16 pelikonseptia, ja vuoden neljännen kvartaalin aikana meillä tulee olemaan kolme tiimiä työskentelemässä uusien pelien parissa. Olemme edelleen käyttökatteeltamme kannattavia, samalla kun lähes 60 % henkilöstöstämme työskentelee uusien pelien parissa. Olemme saavuttaneet kaiken tämän samalla kuin henkilöstömäärämme on kasvanut 108:sta (H1 2019) vain 112:een. Olemme siis pitäneet lupauksemme.

Pelialan kukoistus koronapandemian aikana sai monet viihdealan yhtiöt innostumaan pelimarkkinoille astumisesta ja rakentamaan vahvoja kumppanuuksia saadakseen lisäarvoa brändeistään. Strategiset kumppanuutemme ja erinomainen maine lisensoitujen pelien alalla nostavat meidät potentiaalisten kumppanien listan kärkeen, mikä mahdollistaa tulevaisuudessakin työskentelyn tunnetuimpien lisenssien kanssa.

Odotusten mukaisesti Walking Dead -pelisarjamme jatkoi vahvasti, ja sen kuusivuotias No Man's Land ja kolmivuotias Our World ovat osoittaneet olevansa pitkäikäisiä ja kannattavia. Tämän johdosta tammi-kesäkuun 2021 liikevaihtomme oli 12,3 (14,4) miljoonaa euroa. Julkaisutoimintamme, eli julkaistujen peliemme kannattavuus, jatkui pysyvästi parantuneella käyttökateprosentilla 24 % (24 %), ja käyttökate (EBITDA) oli 3,0 (3,4) miljoonaa euroa). Saavuttamamme kannattavuuden pohjalta on hyvä rakentaa, ja näemme sen vahvana todisteena siitä, että maksetun käyttäjähankinnan muuttuessa yhä hankalammaksi, olemme nykytilanteessa hyvin asemoituneet menestymään lisenssistrategiamme ja aktiivisen brändiportfolion hallinnan ansiosta.

Puhumme paljon jatkuvasta sitoutumisestamme pelaajalähtöisyyteen sekä siitä, että peliemme parissa pelaajat ovat suojassa vahingolliselta käytökseltä, ​​kuten sopimattomalta kielenkäytöltä, kiusaamiselta tai syrjinnältä. Tämä näkyy työpaikalla, kulttuurissa jota Next Gamesilla olemme sitoutuneet rakentamaan, sekä nollatoleranssilla syrjintään. Peliteollisuudesta kuuluvien huolestuttavien työpaikkasyrjintäpaljastusten keskellä olen ylpeä siitä, että olemme syventäneet keskittymistämme monimuotoisuuteen ja osallistamiseen (Diversity, Inclusion and Belonging). Meillä on sukupuoleltaan, etnisyydeltään ja taustaltaan monimuotoinen hallitus ja johto, ja olemme myös palkanneet avainhenkilöitä, jotka johtavat DIB -ryhmämme pyrkimyksiä sisäisesti. Olemme luoneet suojakeinoja, joiden avulla työntekijät voivat luottamuksellisesti hakea apua sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella, ja tulemme ottamaan käyttöön myös uusia. Viime kädessä strategiamme riippuu aineettomista hyödykkeistä. Henkilöstömme luo sen, mitä tuomme pelaajillemme – heidän hyvinvointinsa, sananvapautensa ja turvallisuuden tunteensa ovat arvokkain pääomamme ja tärkein prioriteettimme.

Next Games on sitoutunut sukupuolten 50:50-tasapainoon vuoteen 2030 mennessä ja siten sitoutunut myös edistämään naisten ja muunsukupuolisten määrää pelialalle. Uskomme, että tämä ratkaisee pitkällä aikavälillä ongelmat, joita näemme alalla tällä hetkellä. Tavoitteenamme on innostaa muita yrityksiä seuraamaan meitä työssä kohti osallistavampaa ja moninaisempaa peliteollisuutta Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kannustamme erityisesti avointa vuoropuhelua ja sitoutumista asioiden parantamiseen. Meidän on rakennettava yhdessä parempi peliteollisuus.

Olen äärimmäisen kiitollinen pelaajillemme jatkuvasta sitoutumisesta, tiimillemme jatkuvasta keskittymisestä menestykseen ja sijoittajillemme vankkumattomasta tuesta. Odotamme kaikki innolla tulevia uusia, jännittäviä pelejä!



Avainluvut

EUR miljoona 01-06/2021 01-06/2020 Muutos 01-12/2020 Yhtiö Liikevaihto 12,3 14,4 -15 % 27,2 Bruttokate 6,3 7,5 -16 % 14,3 Käyttökate (EBITDA) 0,2 0,3 -30 % 0,5 Liiketulos (EBIT) -2,2 -1,6 -33 % -3,4 Oikaistu liiketulos -0,3 0,1 -486 % -0,1 Bruttokate % 51 % 52 % 1ppt 52 % Käyttökate (EBITDA) % 2 % 2 % 1ppt 2 % Liiketulos (EBIT) % -18 % -11 % 7ppt -12 % Oikaistu liiketulos % -2 % 1 % 3ppt 0 % Liiketoiminnan kannattavuus Julkaisutoiminnan EBITDA 3,0 3,4 -13 % 6,4 Julkaisutoiminnan EBITDA (%) 24 % 24 % 0ppt 24 % Tuotekehityksen avainluvut Tuotekehityksen Investoinnit 2,1 1,7 22 % 3,5 Tuotekehityksen kulut 3,8 3,3 15 % 7,0

Tuotekehityksen ja Liiketoiminnan kannattavuuden avainluvut avataan tarkemmin kohdassa “Julkaisutoiminta” ja “Tuotekehitys”.



Yhtiön avainluvut vuosineljänneksittäin

EUR miljoona 01-03/2021 01-03/2020 Muutos 04-06/2021 04-06/2020 Muutos Liikevaihto 6,2 7,3 -15 % 6,1 7,1 -14 % Bruttokate 3,2 3,8 -15 % 3,1 3,8 -18 % Käyttökate (EBITDA) 0,3 -0,2 254 % -0,0 0,5 -103 % Liiketulos (EBIT) -1,0 -1,2 10 % -1,1 -0,5 -135 % Oikaistu liiketulos 0,0 -0,3 103 % -0,3 0,4 -185 % Bruttokate % 52 % 52 % 0ppt 51 % 53 % 2ppt Käyttökate (EBITDA) % 4 % -2 % 6ppt 0 % 7 % 7ppt Liiketulos (EBIT) % -17 % -16 % 1ppt -18 % -7 % 11ppt Oikaistu liiketulos % 0 % -4 % 4ppt -5 % 5 % 10ppt



Näkymät vuodelle 2021

Next Games arvioi arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua koko vuoden käyttökatteen ollessa positiivinen.



Näkymien perusta

Näkymät perustuvat arvioon, että Walking Dead -pelit tuottavat tuloja tasaisella tai hieman laskevalla trendillä. Stranger Things -tuotot kasvavat vuoden 2021 aikana, ja Blade Runner tullaan julkaisemaan ​​tärkeimmillä markkinoilla.



Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi



