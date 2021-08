Nouveau Monde dépose une demande de brevet pour son écotechnologie de purification thermochimique

English French

La technologie exclusive de Nouveau Monde constitue une solution plus écologique et durable que les méthodes conventionnelles de production de matériel d’anode présentement employées.



Cette technologie devrait être utilisée dans les installations de purification de phase 1 de la Société à Bécancour, qui sont en cours de mise en service.

L'installation de purification de la phase 1 de Nouveau Monde est la première du genre construite en Occident.

La même technologie exclusive de Nouveau Monde devrait également être utilisée dans le développement de l'usine commerciale à grande échelle de la phase 2, qui progresse actuellement en parallèle.

En utilisant la matière première de son projet minier, la technologie avancée de Nouveau Monde produit des matériaux de graphite de haute pureté visant à répondre aux spécifications de l'industrie pour une utilisation dans l’anode des batteries lithium-ion, des piles à combustible et d'autres applications spécialisées.



MONTRÉAL, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) a présenté au U.S. Patent and Trademark Office une demande de brevet pour sa technologie de purification thermochimique exclusive dans le cadre de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle. Tirant parti de l’hydroélectricité propre, abondante et abordable du Québec, la technologie de la Société évite l’utilisation d’acide fluorhydrique en faveur de procédés à haute température et l’ajout de produits chlorés.

Les essais menés en laboratoire et dans des installations tierces ont déjà démontré le rendement de la technologie et la haute pureté des produits, atteignant 99,95 % et plus. Les installations de purification de la phase 1 en sont aux dernières étapes de leur mise en service, et la Société pourra bientôt commencer la production, l’optimisation des processus et la qualification des matériaux auprès de ses clients potentiels. Parallèlement, Nouveau Monde réalise son étude de faisabilité définitive pour l’usine de la phase 2 à Bécancour, au Québec (Canada). Le site industriel de la Société, qui couvre 200 000 m2 et est adjacent à l’emplacement de la phase 1, devrait consolider les installations pour la production de 42 000 tonnes de matériel d’anode pour batteries lithium-ion ainsi que de 3 000 tonnes de paillettes purifiées destinées à des applications spécialisées.

En plus des usages énergétiques, le procédé thermochimique de Nouveau Monde a démontré son efficacité pour purifier les plus grands flocons, ce qui devrait permettre à la Société d’offrir des paillettes de graphite carboneutres de haute pureté pour des applications comme les plaques bipolaires utilisées dans les piles à combustible, les feuillets de dissipation dans les applications électroniques (5G), le graphite expansible pour les applications ignifuges et d’autres créneaux spécialisés.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, commente : « La recherche et le développement sont une composante essentielle de notre modèle d’affaires. Le dépôt de cette importante demande de brevet est une manifestation tangible de notre engagement envers le développement durable et du succès que Nouveau Monde obtient déjà à partir de son centre d'excellence au Québec. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, observe : « Je crois qu’il y a beaucoup d’intérêt dans le marché pour des substituts aux procédés chinois dominants, qui impliquent beaucoup de produits chimiques. Nous avons conçu une technologie qui tire pleinement parti des ressources hydroélectriques propres du Québec, et nous fonctionnons en circuit fermé avec notre fournisseur de substances chimiques afin de minimiser l’empreinte environnementale de nos produits purifiés. Cette demande de brevet réitère notre engagement envers la recherche et développement, l’innovation et l’excellence environnementale en vue d’accroître la durabilité de la filière des batteries. »

Réduire l’incidence environnementale de la purification du graphite

Le graphite est actuellement la matière première des batteries pour laquelle on dépend le plus de la Chine. Les procédés de purification actuels sont énergivores et requièrent une grande quantité de produits chimiques, en particulier l’acide fluorhydrique, qui peuvent avoir un effet négatif sur l’environnement naturel et humain.

Selon une récente analyse du cycle de vie de la production du graphite, menée par une firme conseil en matière d’exploitation minière et métallurgique durable, les technologies émergentes sont essentielles à la réduction du potentiel de réchauffement de la planète (GWP) et de l’empreinte de la valorisation du graphite. Selon le rapport, « de nombreuses opportunités sont à portée de main pour réduire l’incidence environnementale de la production d’anode. Citons par exemple l’utilisation de sources d’énergie renouvelable ou à faibles émissions de carbone, l’exploration de nouveaux procédés de production, la minimisation des déchets et la recherche de nouveaux fournisseurs de matériaux ou de réactifs » (Minviro, juillet 2021 – traduction libre).

Par conséquent, la technologie de purification thermochimique exclusive de Nouveau Monde constitue une solution avantageuse dans les régions productrices d’énergie propre, car elle permettra de décarboniser la chaîne d’approvisionnement du graphite ainsi que d’améliorer l’impact du cycle de vie des batteries. Si sa demande est acceptée, la Société est déterminée à maximiser la portée de cette technologie afin de favoriser la transition énergétique.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

