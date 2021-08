Theratechnologies annonce la publication de données précliniques sur le TH1902 dans Cancer Science

English French

MONTRÉAL, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies ou la Société) (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui la publication de données de recherche préclinique sur le TH1902 pour le traitement du cancer du sein triple négatif (CSTN) exprimant le récepteur de la sortiline dans Cancer Science, une publication revue par les pairs, confirmant l’efficacité et l’innocuité in vivo du TH1902 pour le traitement du CSTN au moyen d’un mécanisme ciblant le récepteur SORT1.



L’article est intitulé « TH1902, a new docetaxel-peptide conjugate for the treatment of sortilin-positive triple-negative breast cancer ».

« Cet article publié dans une revue sur le cancer très respectée est le premier article scientifique évalué par des pairs portant sur notre principal conjugué peptide-médicament expérimental TH1902 et il valide de manière plus exhaustive la nouvelle approche de notre technologie SORT1+MC pour le traitement des cancers exprimant la sortiline. Notre équipe de chercheurs scientifiques est heureuse de renforcer les données scientifiques probantes de plus en plus nombreuses sur l’expression de la sortiline en tant que biomarqueur pouvant être ciblé dans le cas de divers cancers difficiles à traiter, et nous sommes persuadés que le TH1902 représente une avenue prometteuse pour les traitements anticancéreux personnalisés », a affirmé Dr Christian Marsolais, vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies.

La revue Cancer Science est une publication revue par les pairs bien reconnue et est la publication officielle de la Japanese Cancer Association (JCA). Il est possible de consulter l’article en ligne ici.

À propos de la technologie SORT1+MC

Theratechnologies élabore actuellement une plateforme de nouveaux peptides exclusifs pour le développement de médicaments contre le cancer ciblant les récepteurs SORT1, connue sous le nom de technologie SORT1+MC. La SORT1 est un récepteur qui joue un rôle important dans l’internalisation, le trafic et le tri protéiniques. Elle est hautement exprimée dans les cellules cancéreuses comparativement aux tissus sains, ce qui en fait une cible intéressante pour le développement de médicaments contre le cancer. L’expression du récepteur a notamment été démontrée dans les cancers de l’ovaire, du sein triple négatif, de l’endomètre, de la peau, du poumon, du côlon et du pancréas. L’expression de la SORT1 est associée à une maladie agressive, à un pronostic défavorable et à un taux de survie inférieur. Il est estimé que le récepteur SORT1 est exprimé dans 40 % à 90 % des cas de cancers de l’endomètre, de l’ovaire, du côlon, du sein triple négatif et du pancréas.

Les conjugués peptide-médicament (CPM) novateurs de la Société issus de la technologie SORT1+MC démontrent des propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques qui les différencient de la chimiothérapie traditionnelle. Contrairement à la chimiothérapie conventionnelle, les CPM de Theratechnologies sont conçus pour permettre la libération sélective de certains médicaments anticancéreux dans le microenvironnement de la tumeur et, surtout, directement à l’intérieur des cellules cancéreuses SORT1. Des médicaments anticancéreux déjà commercialisés comme le docétaxel, la doxorubicine ou les inhibiteurs de la tyrosine kinase sont conjugués aux CPM de Theratechnologies afin de cibler précisément les récepteurs SORT1. Cela pourrait potentiellement améliorer l’efficacité et l’innocuité de ces agents.

Dans les données précliniques, la Société a démontré que sa technologie SORT1+MC améliore l’activité antitumorale et réduit la neutropénie et la toxicité systémique comparativement à la chimiothérapie traditionnelle. De plus, dans les modèles précliniques, il a été démontré que la technologie SORT1+MC contourne la protéine de multirésistance aux médicaments 1 (multidrug resistance protein 1, ou MDR1, également connue sous le nom de P-glycoprotéine) et qu’elle inhibe le mimétisme vasculogène – deux des principaux mécanismes de résistance aux traitements de chimiothérapie.

À propos du TH1902

Le TH1902 combine le peptide exclusif de Theratechnologies à l’agent cytotoxique docétaxel. Le TH1902 est actuellement le principal CPM expérimental de Theratechnologies pour le traitement du cancer issu de sa technologie SORT1+MC. La FDA a accordé la désignation « fast track » au TH1902 en tant qu’agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides récurrentes à un stade avancé exprimant le récepteur de la sortiline et qui sont réfractaires aux traitements standards. Le TH1902 est actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique de phase 1 pour le traitement des cancers où le récepteur de la sortiline est exprimé.

La Société évalue aussi le TH1904 en recherche préclinique, un second CPM dérivé de sa technologie SORT1+MC. Le TH1904 est conjugué au médicament cytotoxique doxorubicine.

La Société canadienne du cancer et le gouvernement du Québec, par l’entremise du Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM), feront une contribution totalisant 1,4 million de dollars.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou encore des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet de l’utilisation du TH1902 pour le traitement potentiel du CSTN exprimant le récepteur de la sortiline et d’autres types de cancers exprimant ce récepteur ainsi qu’au sujet de la réalisation de notre essai clinique portant sur le TH1902.

Bien que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Certaines hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs comprennent, notamment, ce qui suit : l’actuelle pandémie de COVID-19 aura une incidence défavorable limitée sur les activités et le plan d’affaires de la Société; la Société parviendra à poursuivre son essai clinique de phase 1 évaluant l’utilisation du TH1902; les activités de recherche et de développement de la Société reposant sur les peptides dérivés de sa technologie SORTI1+MC apporteront des résultats concluants qui permettront le développement de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer; et le plan d’affaires de la Société ne subira pas de modifications importantes.

Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques et ces incertitudes comprennent, notamment, ceux qui sont liés aux éléments suivants ou qui découlent de ceux-ci : l’incidence défavorable de l’actuelle pandémie de COVID-19 sur a) les efforts et les initiatives de ventes de la Société, b) la capacité des fournisseurs de la Société à remplir leurs obligations envers cette dernière, c) les activités de recherche et de développement de la Société, d) la santé des employés de la Société et la capacité de cette dernière à compter sur ses ressources et e) le commerce international; la capacité de la Société à mener à bien son essai clinique de phase 1 évaluant l’utilisation du TH1902 pour le traitement de divers types de cancers; la capacité de la Société d’acquérir et d’obtenir sous licence des nouveaux produits ou des nouveaux composés; et les estimations de la Société relativement à ses besoins en capital.

Les investisseurs actuels et les investisseurs éventuels sont invités à se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2021 disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2021 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la Société. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

