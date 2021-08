English Danish

13. august 2021

ROCKWOOL koncernen opjusterer forventningen til nettoomsætning og EBIT-margin

for helåret 2021

Baseret på foreløbig indrapportering, opjusterer ROCKWOOL koncernen den forventede vækst i nettoomsætning og EBIT-margin for 2021 som følger:

Vækst i nettoomsætning for 2021 opjusteres fra tidligere 10-12 procent til omkring

17 procent i lokal valuta. EBIT-margin for 2021 opjusteres fra omkring 12 procent til over 13 procent.

Foreløbige hoved- og nøgletal for 2. kvartal og 1. halvår 2021:

Salget i første halvår af 2021 udgjorde 1 449 MEUR, en stigning på 20 procent i lokal valuta i forhold til første halvår af 2020.

Salget i 2. kvartal af 2021 udgjorde 778 EUR, en stigning på 35 procent målt i lokal valuta i forhold til 2. kvartal af 2020.

EBIT i første halvår af 2021 steg med 46 procent til 201 MEUR, svarende til en EBIT-margin på 13,9 procent, en stigning på 2,7 procentpoint sammenlignet med sidste år.

EBIT i 2. kvartal af 2021 steg med 92 procent til 111 MEUR, svarende til en EBIT-margin på 14,3 procent, en stigning på 4,3 procentpoint sammenlignet med sidste år.

Forventninger til 2021:

ROCKWOOL koncernen har haft et godt første halvår af 2021 med en stigende omsætningsvækst i andet kvartal og god indtjening. Den positive salgsudvikling har været drevet af stigende byggeaktivitet, høj efterspørgsel efter ikke-brændbare isoleringsprodukter og god salgsaktivitet i Systemssegmentet.

Markedsforholdene for 2021 forventes at forblive positive. Vi ser en bredt forankret fremgang herunder i vores større europæiske stenuldsmarkeder såsom Tyskland, Polen, Frankrig og Storbritannien såvel som i Nordamerika. Den gode salgsvækst i Systemssegmentet forventes ligeledes at fortsætte i anden halvdel af året dog med en lavere vækstrate.

Vi ser en fortsat stigning i energi- og råvareomkostninger, hvilket vi forventer at kunne udligne med de annoncerede salgsprisstigninger for andet halvår samt forsatte produktivitetsforbedringer. Vores indtjening vil endvidere blive påvirket af opstartsomkostninger fra vores nye fabrik i USA og vi forudser et pres på produktionskapaciteten i andet halvår, hvorfor servicering af vores kunder vil medføre øgede logistikomkostninger. Vi ser en mulig risiko for at mangel på byggematerialer vil påvirke byggeaktiviteten i de kommende måneder.

Baseret på disse forudsætninger, opjusterer vi vores forventede omsætningsvækst for 2021 fra

10-12 procent til omkring 17 procent i lokal valuta, og vi forventer en bedre EBIT-margin på over

13 procent i stedet for den tidligere udmelding på omkring 12 procent.

ROCKWOOL koncernen udsender fuld meddelelse for 2. kvartal og første halvår af 2021 den 18. august 2021.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Chief Financial Officer

ROCKWOOL International A/S

+45 46 56 03 00

