HEXO élargit son équipe de direction mondiale avec la nomination d'une chef des affaires commerciales

OTTAWA, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a le plaisir d'annoncer que son équipe de direction mondiale s’élargit avec la nomination de Valerie Malone en tant que chef des affaires commerciales, son entrée en fonction prenant effet le 6 septembre 2021.



« Nous sommes ravis d'accueillir Valerie au sein de HEXO », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. « Valerie soutiendra la croissance future de HEXO, au moment où les progrès s’accélèrent en vue de devenir l’une des trois premières entreprises mondiales de produits à base de cannabis, et que nous continuons à générer de la valeur pour nos actionnaires. Nous sommes impatients de faire profiter notre équipe de la haute direction des expériences et perspectives diverses que possède Valerie, alors que nous continuons à nous diriger vers un BPA positif. »

Valerie apporte à HEXO plus de 20 ans d'expérience en matière de gestion d'entreprises dans différents secteurs d’activité, notamment les marchés de produits de consommation courante, de la technologie et l'électronique, de biens de consommation durables et de services-conseils. Valerie possède une vaste expérience en leadership, notamment dans des organisations de premier plan comme PepsiCo Canada, Whirlpool Corporation, LG Electronics et Lixil, où elle a occupé des postes allant de vice-présidente du marketing à directrice générale et présidente. Son succès est attribuable à des stratégies fondées sur les données, l'analyse et la connaissance des consommateurs. Valerie arrive bien préparée pour avoir un impact immédiat grâce à sa connaissance approfondie d'HEXO et des marques de ses produits. En tant que chef des affaires commerciales d'HEXO, Valerie supervisera les groupes de marketing, de vente et de développement de produits, mettant l'accent sur la stratégie et le développement commerciaux.

La Société annonce également que James McMillan, chef du Développement d’HEXO, quittera ses fonctions au sein de la Société. « Je tiens à remercier Jay pour son dévouement, son professionnalisme et son expertise tout au long de son parcours chez HEXO », a déclaré Sébastien St-Louis. « Jay a fait partie intégrante de la première équipe de haute direction d’HEXO et a contribué de manière significative à la croissance et au succès de l’entreprise, notamment en faisant progresser notre plateforme d’innovation et en élargissant nos portefeuilles de produits. En tant qu’employé no 14 chez HEXO, Jay a également joué un rôle majeur dans la négociation de notre accord de fournisseur privilégié avec le Québec et dans la mise en place de notre partenariat avec Molson Coors. Je suis très reconnaissant envers Jay pour sa contribution essentielle à faire d'HEXO ce qu'elle est aujourd'hui ».

À propos d’HEXO Corp (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO)

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

