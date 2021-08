En septembre, le Canada tout entier participe au défi SAUTEZ DANS L’ACTION(MC) pour la santé cardiaque des femmes

English French

OTTAWA, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre, la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) et le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes (CCSCF) invitent pour la première fois toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à participer à la campagne SAUTEZ DANS L’ACTIONMC pour la santé cardiaque des femmes.



« Les maladies du cœur sont la première cause de décès chez les femmes dans le monde et la principale cause de décès prématuré chez les Canadiennes. Pourtant, l’étude, le diagnostic et le traitement de ces maladies chez les femmes accusent de sérieuses lacunes, et les principales intéressées sont peu conscientes du problème », affirme la Dre Thais Coutinho, chef de la Division de prévention et réadaptation de l’ICUO et directrice du CCSCF.

En 2020, plus de 2 200 personnes se sont inscrites à l’édition inaugurale de la campagne SAUTEZ DANS L’ACTIONMC; ensemble, elles ont fait plus de 1,8 million de minutes d’activité physique et amassé plus de 155 000 $ pour la recherche, l’éducation et l’expansion des programmes de l’ICUO et du CCSCF.

« Les commentaires positifs reçus l’an dernier nous ont profondément inspirés », souligne Lianne Laing, directrice générale de la Fondation. « Les participantes ont trouvé dans les ressources, les conseils, les explications et les encouragements de la campagne SAUTEZ DANS L’ACTIONMC la créativité dont elles avaient besoin pour bouger et mener une vie plus saine. »

Cette année, les Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre sont invités à se joindre eux aussi à l’initiative. Les personnes inscrites courront la chance de gagner des prix alléchants.

« En ouvrant la campagne à l’ensemble du pays, nous appelons encore plus de personnes à bouger, à faire partie de cette conversation indispensable sur la santé cardiaque des femmes et à amasser des fonds pour appuyer le travail salutaire de l’ICUO et du CCSCF, poursuit Lianne Laing. Nous remercions de tout cœur les bénévoles, les participants et les commanditaires qui nous ont encouragés à en faire profiter tous nos concitoyens. »



À propos de la campagne

La campagne de financement et de promotion de la santé cardiaque SAUTEZ DANS L’ACTIONMC se tiendra du 1er au 30 septembre prochain. Les fonds amassés proviendront des droits d’inscription de 20 $ et de dons égalés par des entreprises commanditaires.

Tout au long de la campagne, la Fondation de l’ICUO partagera des astuces, des ressources et de l’information sur l’activité physique et la santé cardiaque des femmes dans les médias sociaux. Les Canadiennes et Canadiens sont invités à y prendre part en faisant 30 minutes d’activité physique par jour pendant 30 jours, en plus de publier des photos et des vidéos de leur expérience sur les réseaux sociaux.

L’activité physique peut se faire de partout et prendre diverses formes, qu’il s’agisse de séances exigeantes et rigoureuses, comme de l’entraînement par intervalles à haute intensité, ou d’exercices plus modérés, comme du yoga entre amis à l’extérieur.

Inscription

La période d’inscription est maintenant ouverte. De l’information sur la campagne et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web de la Fondation à l’adresse https://foundation.ottawaheart.ca/fr/.

Renseignements supplémentaires

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est le centre de santé cardiovasculaire le plus important et le plus innovateur au Canada, qui se consacre à la recherche, au traitement et à la prévention des maladies du cœur.

Situé à l’ICUO, le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes améliore la santé cardiaque des femmes à toutes les étapes de leur vie en aidant le personnel clinique, les scientifiques, les patientes et les décideurs à travailler de concert pour transformer les pratiques cliniques et influencer les politiques publiques sur la santé des femmes au Canada.

La Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa fait office de trait d’union entre les programmes, installations et professionnels qui sauvent quotidiennement des vies, et les philanthropes (particuliers et entreprises) du Canada.

Personne-ressource pour les médias

Pour demander un entretien avec un porte-parole de l’ICUO, de la Fondation ou du Centre, prière de communiquer avec notre personne-ressource :



Leigh B. Morris

Agent de communication

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Cell. : 613-316-6409

lmorris@ottawaheart.ca