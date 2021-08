La filiale américaine de NanoXplore conclut une ordonnance de consentement avec l'EPA des États-Unis

English French

MONTRÉAL, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) est heureuse d’annoncer que sa filiale américaine a conclu, le 13 août 2021, une ordonnance de consentement (Consent Order) avec l'Environmental Protection Agency des États-Unis (« EPA ») en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA) (l'« ordonnance de consentement »), qui autorise l'utilisation commerciale de son GrapheneBlackMC comme additif pour les thermoplastiques, les thermodurcissables et les caoutchoucs, sans limitation de volume annuel.



Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté :

« Cette nouvelle tant attendue constitue une étape importante pour NanoXplore, puisqu'elle ouvre le marché du GrapheneBlackMC aux États-Unis. Elle marque une année historique pour nous : onze ans après l'attribution du Prix Nobel au graphène, le graphène de NanoXplore obtient l'approbation réglementaire pour les volumes industriels aux États-Unis. »

À propos de NanoXplore inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

