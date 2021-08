Corporation minière Monarch annonce la clôture d’un financement de 13,5 M$ avec Investissement Québec

English French

MONTRÉAL, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu’elle a procédé à la clôture, le 13 août 2021, de l’entente de prêt senior garanti à terme d’un montant de 13,5 M$ (le « prêt ») annoncée précédemment avec Investissement Québec (voir le communiqué de presse du 3 août 2021). Le prêt est d’une durée de trois ans et porte un taux d’intérêt annuel de 6 % jusqu’au redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon, un taux d’intérêt annuel de 5 % pendant la première année de production et de 4 % pour les années subséquentes, selon certaines conditions préétablies entre les parties.



À propos de Investissements Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d’investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l’accompagnement technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d’exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 714 982 onces et des ressources présumées combinées de 421 793 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE : Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue sénior – Spécialiste des Communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com