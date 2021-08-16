Crocus Technology发布世界最快、最精确并且不牺牲任何性能的XtremeSense® TMR电流传感器

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加利福尼亚州圣克拉拉, Aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性穿隧式磁阻XtremeSense™ TMR传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.今日宣布具有1MHz带宽并且在整个温度范围内的总误差低于1%的CT430和CT431隔离式电流传感器。高速运行和精确输出使客户能够优化系统设计，实现尺寸更小，效率更高。与使用霍尔传感器的现有设计相比，XtremeSense™ TMR传感器通过融合高带宽响应和高精度实现无妥协的设计解决方案。



CT43x产品是无核器件，利用Crocus最先进的XtremeSense™ TMR技术，检测交流或直流电流的极小变化，同时在-40°C至+125°C的全温度范围内前所未有地实现了不到1.0%的总输出误差。此外，CT43x具备强大的内置共模场抑制，可让器件无需外部屏蔽即可抑制99%的杂散场。 Crocus专有TMR技术本身提供极高的信噪比（SNR），可实现精密控制或监控应用所需的高分辨率测量。线性误差和偏移性能本质上可更准确地消除通常使用外部电压参考完成的系统电平校准，从而释放处理器时间并简化系统。“我很高兴能介绍这款真正差异化的电流传感器产品，其中凸显了Crocus的XtremeSense™ TMR技术可带来的优势，” Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示。“我们的客户一直对我们在他们应用中能够提供的性能水平感到震惊。同时兼备高响应时间和高精度的优点为系统设计师提供了他们梦寐以求的不做任何妥协的设计灵活性。”

产品特性和性能：

CT430（5V版本），CT431（3.3V版本）

集成的0.5mΩ导体，支持20A、30A和50A应用

总误差输出+/-0.7%（典型值）

300ns响应时间，1MHz带宽

低噪音9mArms

集成共模场抑制（CMFR），具有99%的抑制能力

过流检测输出引脚

我们去年进行的扩大生产能力的投资使Crocus能够做好准备，支持如今的大批量生产。截至目前，我们已经发货了超过5千万件XtremeSense™ TMR传感器，我们的客户群继续快速扩展。像CT430和CT431这样具有行业标准封装的产品，可让客户轻松升级现有产品并加速产品采纳。

针对太阳能逆变器、功率因数校正（PFC）、电池管理系统（BMS）、智能家电、物联网（IoT）和电源等应用。这些先进的器件对采用GaN和SiC功率器件的新兴应用而言是最佳搭档，因为电流传感器的快速响应时间将确保最高的运行效率。

CT430和CT431提供行业标准的16引线SOIC宽封装，尺寸为10.20 10.31 2.54 mm。目前可提供样品和评估板，该器件将于2021年8月投入全面生产。有关CT430和CT431产品的更多信息，请访问产品网页：

CT430 https://crocus-technology.com/products/ct430/

CT431 https://crocus-technology.com/products/ct431/

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其获得专利的XtremeSense™ TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus颠覆性的磁性传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子等要求高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗的应用领域带来显著进步。Crocus总部位于加州圣克拉拉。如需了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

© 2021 Crocus Technology International Corp. 保留所有权利。Crocus Technology、XtremeSense及其组合是Crocus Technology Inc.和Crocus Technology SA.的商标。其他名称仅供参考，可能是其各自所有者的商标。

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