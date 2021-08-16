Crocus Technology 推出全球最快及最準確的 XtremeSense® TMR 電流感應器，且其性能不受干擾

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加州聖塔克拉拉, Aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc. 是顛覆性穿隧磁阻效應 XtremeSense™ TMR 感應器的領先供應商，今天宣佈推出具有 1 MHz 頻寬的 CT430 與 CT431 隔離電流感應器，其完整溫度範圍總誤差為 <1%。高速運作和精確的輸出讓客戶能夠優化系統設計，以實現更小的尺寸及更高效率。與現有採用霍爾感應器的設計相比，XtremeSense™ TMR 感應器可實現採用結合高頻寬回應與高精度的不受干擾設計解決方案。



CT43x 產品是利用 Crocus 最先進的 XtremeSense™ TMR 技術來檢測交流或直流電流的極小變化的無核心裝置，同時在 -40°C 至 +125°C 的完整溫度範圍內實現前所未有低於 1.0% 的總輸出誤差。此外，CT43x 還內置了對共模磁場抗干擾性，這允許裝置拒絕 > 99% 的雜散場而不需要外部屏蔽。 Crocus 專有的 TMR 技術本質上提供非常高的訊號雜訊比 (SNR)，容許進行精密控制或監測應用所需的更高解像度測量。線性誤差和抵消性能在本質上更準確，容許消除通常使用外部電壓基準完成的系統級校準，從而縮短處理器時間並簡化系統設計。Crocus Technology 總裁兼行政總裁 Zack Deiri 表示：「我很高興推出這款真正與眾不同的電流感應器產品，突顯出 Crocus XtremeSense™ TMR 技術可帶來的好處。我們的客戶因我們在其應用中能夠提供的表現而感到震驚。高回應時間和精度的組合為系統設計人員提供了他們一直渴望實現的設計靈活性，而不受干擾。」

產品特點和性能：

CT430 (5V 版本)、CT431 (3.3V 版本)

整合式 0.5mΩ 導體支援實現 20A、30A 及 50A 的應用

總誤差輸出 +/-0.7% (典型值)

300ns 回應時間、1MHz 頻寬

低雜訊 9mArms

整合式共模抑制比 (CMFR) 具有 99% 抗干擾度

過電流偵測輸出引腳

去年為了擴大生產能力而進行的投資已讓 Crocus 能為支持今天的大批量生產做好準備。迄今為止，我們已發貨超過 5,000 萬個 XtremeSense™ TMR 感應器，而我們的客戶群在持續迅速擴展。CT430 和 CT431 等產品具有行業標準尺寸模型，讓客戶能夠輕鬆升級其現有產品並加速產品採用。

針對太陽能逆變器、功率因數校正 (PFC)、電池管理系統 (BMS)、智能電器、物聯網和電源應用中的應用。這些最先進的裝置是利用氮化鎵 (GaN) 和碳化矽 (SiC) 功率裝置的新興應用的完美配搭，而 Crocus TMR 電流感應器的快速回應時間將確保最高的營運效率。

CT430 和 CT431 採用行業標準 16 引腳 SOIC 寬封裝，尺寸為 10.20 10.31 2.54 毫米。樣本及評估板現已供應，而裝置將於 2021 年 8 月全面投產。有關 CT430 和 CT431 產品的更多資訊，請瀏覽產品網頁：

CT430 https://crocus-technology.com/products/ct430/

CT431 https://crocus-technology.com/products/ct431/

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense™ TMR 傳感器技術開發及製造先進的磁傳感器。Crocus 的顛覆性磁傳感器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州聖荷西。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

© 2021 Crocus Technology International Corp. 保留所有權利。Crocus Technology、XtremeSense 及其組合是 Crocus Technology Inc. 及 Crocus Technology SA 的商標。其他名稱僅供參考，並可能是其各自所有者的商標。

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