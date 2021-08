Investornyhed: FK Distribution og Salling Group indgår aftale

English Danish

Investornyhed

16. august 2021

North Medias datterselskab FK Distribution har indgået aftale med Salling Group om fortsat omdeling af tryksager for kæderne Bilka, føtex, Netto, BR og Salling. Aftalen er gældende til og med 2024.

”Vi er glade for, at Salling Group har valgt at fortsætte samarbejdet med FK Distribution. Det viser, at husstandsomdelte reklametryksager fortsat er et vigtigt medie til at formidle tilbud til de danske forbrugere,” siger Lasse Ingemann Brodt, administrerende direktør i FK Distribution.

Aftalen har ingen konsekvenser for North Medias forventninger til 2021 eller ambitioner for 2022-23.

Yderligere oplysninger:

Lasse Ingemann Brodt, tlf. 20 24 32 92