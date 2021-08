Teade vahetusvõlakirjade PKG1 lunastamisest

English Estonian

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 90 459 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG1 09-2021” vahetusvõlakirja (ISIN EE33000104033) väljalaskehinnas kokku 904 590 eurot ja lunastusväärtuses 253 285,20 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike nimekiri on fikseeritud 13. augustil 2021 ning lunastusmakse tehakse 30. augustil 2021.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee