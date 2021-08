DIAGNOS signe un protocole d'accord avec Essilor International

English French

BROSSARD, Québec, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce des problèmes de santé critiques, a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec la division Instruments d'Essilor International, une filiale d'EssilorLuxottica. Essilor International est le leader mondial de l'optique ophtalmique. Essilor conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de verres et d'instruments de diagnostic ophtalmiques.



Le protocole d'accord est non contraignant et constitue la base d'un accord de distribution potentiel avec Essilor International pour la plate-forme CARA de DIAGNOS. CARA, une plateforme d'intelligence artificielle analyse les images rétiniennes à grand champ. Le protocole s’applique également à certains développements futurs spécifiés pour une variété d'applications médicales.

DIAGNOS a en cours de développement plusieurs nouvelles applications impliquant l'imagerie rétinienne améliorée par l'Intelligence Artificielle pour répondre à un besoin croissant d'identification de pathologies générales. En plus des pathologies rétiniennes localisées, telles que la dégénérescence maculaire et le glaucome, certaines pathologies rétiniennes sont également des indicateurs connus de divers troubles systémiques, notamment les maladies cardiovasculaires et diabétiques. Le 20 juillet 2021, DIAGNOS a annoncé un essai clinique avec CommonSpirit Health Research Institute aux États-Unis pour la détection précoce des accidents vasculaires cérébraux (AVC) grâce à l'inspection et à l'analyse de la rétine.

« DIAGNOS se concentre sur sa stratégie de commercialisation et sur la recherche d'opportunités avec des partenaires potentiels. Nous sommes très heureux que notre technologie basée sur l'IA attire l'attention des leaders mondiaux du secteur des soins oculaires tels que Essilor International et nous attendons avec impatience nos discussions concernant un accord potentiel de distribution mondiale mutuellement bénéfique. Entre-temps, DIAGNOS continue d'investir dans la recherche et le développement. Nous contribuons à la création de notre propriété intellectuelle en s'associant à des programmes du gouvernement du Québec et à l'université locale (École de technologie supérieure) pour s'assurer de conserver une avance sur nos compétiteurs du monde entier », a déclaré M. André Larente, Président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants: Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

