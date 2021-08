Les syndicats du Canada affirment que les promesses électorales fédérales doivent porter sur de meilleurs emplois et le renforcement du filet de sécurité social

OTTAWA, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada demandent à tous les partis politiques fédéraux de s’assurer que les travailleurs et travailleuses sont au cœur de leur plateforme électorale pour assurer la prospérité future de la nation.



Puisque l’élection fédérale a été déclenchée, une des questions prioritaires sera de s’assurer que les travailleurs et travailleuses ne sont pas laissés pour compte dans la relance, déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

« Nous avons résisté à cette pandémie grâce aux efforts soutenus des travailleurs et travailleuses de première ligne. Nous leur devons, ainsi qu’à tous les travailleurs et travailleuses qui ont du mal à joindre les deux bouts, de veiller à ce que la reprise soit axée sur l’atténuation des inégalités et l’assurance d’un travail décent pour tous », déclare Mme Bruske. « Tous les travailleurs et travailleuses de ce pays, peu importe leur sexe, leur genre, leur âge, leur statut socioéconomique, leur race ou leur religion, devraient pouvoir participer pleinement et avec dignité à l’économie du pays. »

Les syndicats du Canada demandent à tous les candidats et candidates de s’engager à favoriser une relance plus équitable axée sur quatre priorités qui sont d’une importance critique pour aider notre pays à se rétablir et assurer notre sécurité à l’avenir. Ces priorités sont notamment : remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois, mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres, renforcer les soins de santé publics et lutter contre les changements climatiques sans laisser les travailleurs et travailleuses pour compte.

« Bien des leçons ont été tirées de cette pandémie. Il faut en outre assurer la sécurité de nos aînés en intégrant les soins de longue durée au système de santé public et en ajoutant des médicaments sur ordonnance au système de santé du Canada. Nous savons aussi que des services de garde à l’enfance à prix abordable faciliteront la vie des familles travailleuses, surtout lorsque les femmes retournent sur le marché du travail », ajoute Mme Bruske.

Une attention portée à l’équité fiscale permettra également de veiller à ce que les individus fortunés et les sociétés qui ont enregistré des profits records pendant la pandémie paient leur juste part d’impôts et appuient la relance.

Pour en connaître davantage sur les revendications des syndicats lors de cette élection, visitez le site www.plancanadien.ca .

