Fusion af afdelinger mellem Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Værdipapirfonden Sydinvest.

Selskabsmeddelelse 24/2021





Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Værdipapirfonden Sydinvest ved bestyrelsen for Syd Fund Management A/S har på deres bestyrelsesmøder den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 3 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med 3 afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger:

Investeringsforeningen



Alm. Brand Invest:



Værdipapirfonden Sydinvest: Mix Defensiv ETIK med Konservativ Udb A Mix ETIK med Vækstorienteret Udb A Mix Offensiv ETIK med Aggressiv Udb A

Fusionerne er betinget af, at disse vedtages af investorerne i de ophørende afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest på en ekstraordinær generalforsamling den 15. oktober 2021, samt betinget af, at fusionerne godkendes af Finanstilsynet.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling følger senere jfr. Investeringsforeningen Alm. Brand Invests vedtægter. Det vil fremgå af selve indkaldelsen, hvordan tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling skal ske. For de fortsættende afdelinger Værdipapirfonden Sydinvest, træffes beslutning om fusion af bestyrelsen for Syd Fund Management A/S.

Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 30. august 2021 være fremlagt til gennemsyn på Investeringsforeningen Alm. Brand Invests kontor, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.invest.almbrand.dk

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Syd Fund management A/S på tlf. 74373300.



Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S