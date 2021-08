Halvårsrapport 2021- Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

København Ø, Aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --





Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021



Halvårsrapporten med beretning, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne fil og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.invest.almbrand.dk.



Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest





Anne Mette Barfod Helle M. Breinholt

Bestyrelsesformand Næstformand

