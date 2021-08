Ease2pay rondt aankoop van parkeeractiviteiten af

Ease2pay heeft vandaag de parkeerdata diensten, het parkeergarage reserveringsplatform en de website www.prettigparkeren.nl van Monotch B.V. voor EUR 638 duizend gekocht. Hiermee voegt Ease2pay naar verwachting op jaarbasis bijna EUR 200 duizend terugkerende omzet aan haar platform toe. In het totaal zijn met 13 partners overeenkomsten gesloten met looptijden variërend van één tot meer dan drie jaar. De aankoop wordt uit eigen middelen en voor EUR 500 duizend uit de bestaande kredietfaciliteit van EUR 650 duizend van de grootaandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. gefinancierd.



Het parkeergarage reservering platform zet Ease2pay in om parkeerinnovaties in Nederlandse gemeenten te realiseren. Door online betalen en reserveren van parkeren te combineren met elektrisch laden en OV-tickets verwacht Ease2pay haar bijdrage aan het gemeentelijke mobiliteitsbeleid verder uit te breiden. Als betaaldienstverlener heeft Ease2pay betalen voor parkeren al geïnnoveerd tot iets wat zonder ingewikkelde registratie of automatische incasso direct na downloaden van de Ease2pay app gedaan kan worden.

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 16 augustus 2021

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

