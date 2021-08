English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 août 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juillet 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de 11,5 millions de passagers sur le mois de juillet 2021 par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 49,7 % du niveau du trafic groupe du mois de juillet 20191.

En juillet 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,6 millions de passagers par rapport à juillet 2020, avec 5,1 millions de passagers accueillis. C'est le plus fort trafic mensuel depuis le mois de mars 2020. Il représente 48,0 % du trafic de Paris Aéroport du mois de juillet 2019. En juillet 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,1 millions de passagers (+ 1,3 million de passagers2) , soit 41,1 % du trafic de juillet 2019, et Paris-Orly 2,0 millions de passagers (+ 1,3 million de passagers2), soit 64,6 % du trafic de juillet 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux, se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de juillet 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 1,2 million de passagers 2 ) , à 41,7 % du niveau de juillet 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 464 253 passagers 2 ) , à 57,5 % du niveau de juillet 2019, Amérique du Nord (+ 300 226 passagers 2 ) , à 28,3 % du niveau de juillet 2019, Moyen-Orient (+ 133 160 passagers 2 ) , à 37,0 % du niveau de juillet 2019, Amérique Latine (+ 69 131 passagers 2 ) , à 30,0 % du niveau de juillet 2019, et Asie-Pacifique (+ 33 332 passagers 2 ) , à 10,4 % du niveau de juillet 2019 ;

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de - 8,6 % par rapport à 2020, à 66,6 millions de passagers, soit 33,2 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 28,8 %, à 15,8 millions de passagers, soit 25,1 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de 5,9 millions de passagers sur le mois de juillet 20212, à 8,1 millions de passagers, soit 66,4 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de + 51,3 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 649 210 passagers sur le mois de juillet 20212, à 758 564 passagers, soit 34,7 % du trafic de juillet 2019. Il est en baisse de - 37,7 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 580 580 passagers sur le mois de juillet 20212, à 621 501 passagers, soit 64,8 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de 15,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de 1,7 million de passagers sur le mois de juillet 20212, à 3,2 millions de passagers, soit 36,3 % du trafic de juillet 2019. Il est en baisse de – 10,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.



Passagers Juil. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Juil. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 3 053 580 + 1 325 060 9 672 725 - 38,7 % 16 152 145 - 66,5 % Paris-Orly 2 005 715 + 1 323 987 6 113 310 - 4,6 % 10 505 427 - 45,2 % Total Paris Aéroport 5 059 295 + 2 649 047 15 786 035 - 28,8 % 26 657 572 - 60,4 % Santiago du Chili 758 564 + 649 210 4 043 861 - 37,7 % 6 079 239 - 62,8 % Amman 621 501 + 580 580 1 854 985 + 15,9 % 2 305 062 - 57,4 % New Delhi 2 295 699 + 1 235 794 17 122 386 - 4,4 % 27 713 455 - 42,3 % Hyderabad 740 399 + 352 585 5 594 040 + 1,1 % 9 600 977 - 35,6 % Cebu 124 291 + 81 114 596 239 - 76,3 % 823 303 - 89,3 % Total GMR Airports 3 160 389 + 1 669 493 23 312 665 - 10,2 % 38 137 735 - 46,0 % Antalya 3 920 613 + 3 325 883 8 119 883 + 164,1 % 14 816 648 - 25,5 % Almaty 590 642 + 370 579 3 322 322 + 84,2 % 5 136 605 + 8,4 % Ankara 899 884 + 498 105 3 317 848 + 3,7 % 5 175 725 - 40,7 % Izmir 1 013 078 + 483 607 3 507 869 + 17,9 % 5 991 616 - 27,4 % Bodrum 639 495 + 453 033 1 347 759 + 193,5 % 2 382 024 - 4,3 % Gazipaşa Alanya 105 462 + 79 061 261 692 + 128,1 % 421 410 - 30,1 % Médine 116 260 + 59 736 765 546 - 57,5 % 1 212 834 - 76,2 % Tunisie 97 913 + 63 744 226 837 + 35,4 % 394 384 - 75,0 % Géorgie 355 851 + 347 695 913 288 + 67,6 % 1 008 894 - 55,3 % Macédoine du Nord 217 403 + 153 696 611 627 + 23,1 % 897 784 - 47,7 % Zagreb(6) 154 323 + 76 253 491 695 - 21,4 % 790 713 - 63,4 % Total TAV Airports(7) 8 110 924 + 5 911 392 21 214 759 + 51,3 % 34 742 747 - 34,9 %





Mouvements d'avions Juil. 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan. - Juil. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 26 926 + 8 679 112 975 - 14,1 % 193 692 - 43,4 % Paris-Orly 14 510 + 9 316 50 874 + 8,3 % 86 926 - 35,1 % Total Paris Aéroport 41 436 + 17 995 163 849 - 8,2 % 280 618 - 41,1 % Santiago du Chili 6 359 + 5 057 35 872 - 18,1 % 54 762 - 49,5 % Amman 5 359 + 4 527 20 569 + 20,1 % 27 664 - 45,7 % New Delhi 18 609 + 7 876 144 972 + 13,4 % 235 131 - 26,9 % Hyderabad 7 652 + 2 837 56 723 + 9,0 % 97 381 - 25,2 % Cebu 1 336 + 852 7 147 - 69,7 % 10 114 - 85,1 % Total GMR Airports 27 597 + 11 565 208 842 + 2,7 % 342 626 - 34,1 % Antalya 22 112 + 17 702 51 419 + 139,4 % 92 102 - 18,4 % Almaty 5 415 + 2 471 30 885 + 32,4 % 50 724 - 1,1 % Ankara 6 759 + 3 469 26 553 + 14,3 % 43 091 - 27,1 % Izmir 6 548 + 2 571 24 915 + 20,5 % 44 736 - 16,3 % Bodrum 4 131 + 2 792 9 423 + 188,6 % 16 713 5,3 % Gazipaşa Alanya 784 + 536 2 112 + 114,4 % 3 413 - 17,0 % Médine 1 504 + 801 9 907 - 27,0 % 14 780 - 61,1 % Tunisie 837 + 423 2 259 + 40,0 % 4 112 - 59,2 % Géorgie 3 764 + 3 112 12 428 + 52,3 % 16 328 - 33,4 % Macédoine du Nord 1 965 + 985 7 489 + 47,2 % 11 431 - 22,0 % Zagreb(6) 2 931 + 894 13 589 + 8,3 % 22 550 - 29,3 % Total TAV Airports(7) 56 750 + 35 756 175 048 + 46,3 % 284 210 - 23,9 %





Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Juil. 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 335 213 19,9 % - 2,2 % 24,0 % Europe + 1 104 587 43,5 % - 33,8 % 37,5 % Autre International



Dont + 1 209 247 36,6 % - 35,1 % 38,5 % Afrique + 464 253 13,5 % - 14,9 % 14,6 % Amérique du Nord + 300 226 7,4 % - 48,1 % 6,4 % Amérique Latine + 69 131 1,7 % - 53,3 % 2,4 % Moyen-Orient + 133 160 3,9 % - 41,1 % 4,5 % Asie-Pacifique + 33 332 1,3 % - 75,5 % 1,8 % DROM-COM + 209 145 8,7 % - 7,8 % 8,6 % Total Paris Aéroport + 2 649 047 100,0 % - 28,8 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2021 Var. 21/20 Jan. - Juil. 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 508 563 + 122,0 % 1 966 700 - 26,5 % Taux de correspondance 18,1 % + 0,7 pt 24,2 % - 0,0 pt Taux de remplissage 73,0 % + 6,6 pts 62,5 % - 12,9 pts

(1) Passagers au départ





