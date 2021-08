English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 16.8.2021 klo 19.00



Dovre Group nimittää uuden Suomen johtajan (Vice President Finland)

Dovre Group on nimittänyt DI Miko Olkkosen Suomen projektihenkilöstöpalveluista vastaavaksi johtajaksi (VP) sekä Proha Oy:n toimitusjohtajaksi alkaen 1. syyskuuta 2021.

Miko on työskennellyt aikaisemmin Pöyryllä eri tehtävissä mukaan lukien projektinjohto ja liiketoiminnan kehittäminen. Pöyry-uransa jälkeen Miko on työskennellyt Fortum Oyj:ssä erilaisissa liiketoiminnan kehittämistehtävissä, joista viimeisimpänä vastuullisena johtajana eSite-liiketoiminnassa.

Miko raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille ja hän on myös Dovre Groupin johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluvat Miko Olkkonen, Sirpa Haavisto, Arve Jensen ja Stein Berntsen.

«Miko tulee olemaan täydellinen lisäys tiimiimme ja korostaa strategiaamme investoida Suomeen ja kehittää Suomen liiketoimintaa vuonna 2021 sekä myös jatkossa», sanoo Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen.

