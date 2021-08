English French

Delta Drone International se renforce sur le marché australien :

Acquisition de la société Arvista Pty Ltd

Dardilly, le 16 août 2021 – 18h

A retenir :

Projet de prise de participation majoritaire dans Arvista Pty Ltd, société australienne basée à Perth (Australie Occidentale). D epuis 2012, Arvista développe des services de topographie et de cartographie pour l’industrie minière.

L’opération permet à Delta Drone International de se doter d’une équipe aguerrie et experte, dont l’activité se développe auprès d’une clientèle de mines dans la principale région minière de l’Australie

Par voie de communiqué de presse (cf. communiqué officiel joint) publié ce jour en Australie, Delta Drone International et Arvista ont annoncé la signature d’un accord capitalistique sous condition suspensive, au terme duquel Delta Drone International acquiert 60% du capital de Arvista, avec une option pour acquérir les 40% complémentaires dans le futur. L’opération devrait être finalisée dans les 30 jours, après audit usuels en la matière.

Arvista Pty Ltd a été créée en 2012 à Perth (Western Australia). Depuis l’origine, la société développe des services de topographie et de cartographie, notamment par drones, pour les secteurs des mines, de l’ingénierie et de la construction. La société a été l’un des premiers opérateurs de drones civils certifiés d’Australie Occidentale (Western Australia).

Lors de la signature de l’accord, Christopher Clark, CEO de Delta Drone International, a déclaré :

« Arvista est un excellent choix stratégique pour le développement des activités de Delta Drone International en Australie. La société a une excellente réputation et une clientèle de premier ordre, desservie par un personnel expérimenté et professionnel qui souhaite utiliser notre approche de services complets pour développer les opportunités de marché. Nous sommes impatients de grandir avec l’équipe d’Arvista, sur la base de son expérience et de ses relations en Australie-Occidentale, et d’aider Arvista à étendre son champ d’action au-delà de son activité originelle, en ajoutant la gamme complète de produits de services par drone. que Delta Drone International propose actuellement à ses clients miniers multinationaux, tels que l’analyse de modèles basés sur l’intelligence artificielle, la sécurité et la surveillance, la surveillance des explosions et l’inspection des actifs.

Eden Attias, Président de Delta Drone International, a ajouté : « Avec l’Afrique australe, l’Australie est le principal marché de croissance immédiate pour Delta Drone International. Pour évoluer rapidement sur ce marché, nous devions nous assurer que nous trouvions une entreprise culturellement alignée avec nos compétences et la capacité d’exploiter nos services de drones plus larges. La transaction financée à partir de nos réserves de trésorerie et devrait générer des bénéfices. De ce fait, Arvista devrait accélérer notre rythme de croissance futur. »

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

