English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 16.8.2021 klo 19.00

Dovre Group ostaa teollisuuden virtualisointipalvelun Fortumilta

Dovre Group on tehnyt sopimuksen ostaa eSiten liiketoiminnot Fortumilta, joka tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista puhtaan energian yhtiöistä. eSite on Fortumin yrityskiihdyttämö Valkean omistama teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyvä startup. eSite on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen, jolla parannetaan projektien toteutusta ja laitosten operatiivista toimintaa. Tietoturvallisten pilvipalvelujen avulla projektien, käytön sekä kunnossapidon toimijat voivat vierailla teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla etänä parantaen projektien toteutusta, seisokkien suunnittelua, teollista käyttöä & ylläpitoa sekä laitosten turvallisuutta (lisätietoa: www.esitevr.com).

Fortum siirtää eSiten liiketoiminnan Dovrelle, ja Dovre jatkaa Fortumin ja Fortumin asiakkaiden tukemista valituissa projekteissa ja toiminnoissa. Hankitun liiketoiminnan tarkoitus on laajentaa Dovren tarjontaa sekä projektihenkilöstöpalvelun liiketoiminta-alueella että myös yhdistää virtualisointipalvelu Prohan nykyiseen projektinhallintaohjelmistojen kokonaisuuteen. Järjestelyn toteutumisen ehtona ovat tavanomaiset yrityskaupan ehdot ja kauppa toteutetaan vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Liiketoimintakaupan ei odoteta vaikuttavan Dovren ohjeistukseen vuonna 2021, minkä vuoksi Dovre ei esitä arvioita hankitun liiketoiminnan liikevaihdosta tai liiketuloksesta. Molempien osapuolten tahdosta kauppahintaa ei julkaista. Yritysoston ei odoteta aiheuttavan merkittäviä kertaluonteisia kuluja.

"Viimeisten 18 kuukauden aikana teolliset asiakkaamme ja heidän alihankkijansa ovat aktiivisesti käyttäneet eSiten pilvipalveluita vieraillakseen teollisuuslaitoksissaan ja rakennustyömailla etänä ilman tarvetta matkustaa. Tämä on varmistanut operatiivisen jatkuvuuden näinä haastavina aikoina. Liittymällä osaksi Dovrea voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja kasvattaa toimintaamme kansainvälisesti", toteaa eSiten johtaja Miko Olkkonen.

“Olen tehnyt työurani 3D/4D-sovellusten parissa ja pidän eSite-tuotetta erittäin hyvänä lisänä Dovren tarjontaan. Se modernisoi lähestymistapaamme moniin teollisten projektien hallintaan liittyviin haasteisiin ja asiakasyrityksemme saavuttavat sen avulla huomattavia taloudellisia säästöjä ja parempaa teknistä laatua”, toteaa Dovren hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo.

Lisätietoja:



Dovre Group Oyj

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group Oyj

Miko Olkkonen, Vice President, Suomi

Puh. 040 518 7535

miko.olkkonen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupilla on kolme liiketoimintaryhmää: Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com

Valkea Growth Club: Valkea on Fortumin startup -yritysten kiihdyttämö, joka tukee ja kiihdyttää seuraavan sukupolven tavoitehakuisten yritysten kasvua. Tavoitteena on rakentaa puhtaampaa tulevaisuutta mullistamalla energian, kiertotalouden ja kestävän kehityksen teollisuudenalat. Valkea sijoittaa startup -yrityksiin, joilla on edellytykset näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja tarjoaa näiden yritysten tarvitsemaa osaamista, kehittämismahdollisuuksia, rahoitusta ja yhteisiä toimitiloja. Fortum on Euroopan johtavia puhtaan energian yhtiöitä ja edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.