LHV Group uuendas ettevõtte 2021. aasta finantsplaani

Seoses prognoositust parema makromajandusliku olukorraga ja klientide kõrge aktiivsusega on AS LHV Groupi tulemused tänavu oluliselt ületanud veebruaris avalikustatud finantsplaani ning seetõttu avaldab LHV uuendatud 2021. aasta finantsplaani.

Uuendatud finantsplaanis on arvesse võetud esimese poolaasta tegelikke majandustulemusi, prognoos sisaldab aktsiakapitali kaasamise plaani ning LHV Groupi investeeringut Ühendkuningriigi finantsettevõttesse B-North. Samuti arvestab prognoos Ühendkuningriigis asutatava panga asutamiskuludega ja pensionifondidest lahkuvate klientide mõju. Varahalduse võimalikku edukustasu ei ole prognoosis eeldatud.

Uuendatud finantsplaani järgi on AS LHV Groupi 2021. aasta planeeritav tulu 131,5 miljonit eurot, mida on 10 miljoni võrra enam kui seni kehtinud finantsplaanis ning tähendab 27% aastakasvu. Planeeritav puhaskasum on 53,8 miljonit eurot ehk 12,1 miljoni võrra kõrgem varem plaanitust ning tähendab 35% aastakasvu. Finantsplaani järgi näitab LHV Group 2021. aastal 19,6% puhaskasumil põhinevat omakapitali tootlust.

Võtmenäitajad Uus FP 2021 2020 Aastane muutus Varasem FP 2021 Võrdlus varasema plaaniga Finantstulemused, tuh eurot Tulud kokku 131 500 103 547 27 953 121 498 10 002 Kulud kokku 61 273 43 975 17 298 60 257 1 016 Laenude allahindlus 6 357 10 898 -4 542 11 914 -5 557 Maksude eelne kasum 63 870 48 674 15 197 49 327 14 543 Puhaskasum 53 851 39 847 14 004 41 749 12 102 Ärimahud, mln eurot Laenud 2 619 2 209 410 2 604 16 Hoiused 5 076 4 120 956 4 101 975 Fondide maht 1 354 1 537 -183 1 221 132 Suhtarvud Kulu/tulu 46,60% 42,47% 4,13% 49,60% -3,00% ROE (maksueelne) 23,27% 21,02% 2,25% 18,68% 4,59% Kogu kapitali adekvaatsus 20,18% 20,50% -0,32% 18,21% 1,97%

Uuendatud plaan prognoosib tänavuseks laenuportfelli kasvuks 19% ja hoiuste kasvuks 23%. Hallatud fondide maht kahaneb uuendatud plaani järgi tänavu 12%.

Võrreldes veebruaris avaldatud finantsplaaniga on teenustasutulud uues plaanis suuremad eelkõige panga valuutavahetuse ja arvelduste suurema mahu tõttu. Intressitulusid mõjutab positiivselt madalam intressikulu ja finantsvahendajatest klientide hoiuste kasv, negatiivsemalt mõjuvad eeldatust väiksemad tulud eelmistel aastatel soetatud laenuportfellidest. Krediidikahjumid on osutunud plaanitust madalamaks: uues finantsplaanis on tänavune laenude allahindlus 5,6 miljonit eurot väiksem kui veebruari plaanis.

Kuna tänaseks on teada sel aastal pensionifondidest lahkuvad kliendid, saab pensionireformi mõju LHV tulemustele olema mõnevõrra väiksem veebruaris plaanitust. LHV Kindlustuse portfelli kasv on uue plaani järgi varasemast tagasihoidlikum eeldatust hilisema müügi alustamise tõttu.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommenteeris: "Eesti majandus on hästi taastunud ning seda on näha ka klientide aktiivsusest. Oleme jätkuvalt kiiresti kasvamas nii klientide arvult kui äritegevuse mahtudelt, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Finantsplaanis oleme enim suurendanud finantsvahendajatega seotud valuutavahetuse ja arvelduste tulusid, kuid prognoosime kõrgemat klientide arvu ning suuremaid laenumahtusid ka Eestis. Seejuures on finantseerimiskulu ja krediidikahjud oodatust madalamad, samamoodi pensionireformi mõju."

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





