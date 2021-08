2. kvartal 2021: Opsvinget på jobmarkedet fortsætter

Opsvinget på jobmarkedet fortsætter over sommeren

For andet kvartal i træk sætter Jobindex nye rekorder

Jobindex opjusterer igen forventningerne til hele 2021

Bedste kvartal nogensinde

2. kvartal 2021 gav Jobindex en nettoomsætning på 110 mio. kr. Dermed slog koncernen sidste kvartals rekord på 97 mio. kr. "Det er ny rekord og en fordobling i forhold til 2. kvartal 2020, hvor nettoomsætningen var 52 mio. kr.," fortæller Kaare Danielsen, direktør i Jobindex. Resultatet endte med et overskud på 40 mio. kr. før renter og skat, hvilket også er ny rekord.

Permanent højere niveau

Kaare Danielsen mener, at det fortsat stærke jobmarked efter sommerferien indikerer, at stigningen i jobannonceringerne og ansættelser ikke bare er en engangseffekt på grund af genåbninger, men er udtryk for et permanent højere niveau for jobmarkedet. "De næste par uger kan afsløre, hvor solidt væksten har fået tag i virksomhederne," siger Kaare Danielsen.

Jobindex opjusterer igen

Med den seneste udvikling opjusterer Jobindex-koncernen til en forventet nettoomsætning i niveauet 380 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 130 mio. kr. for 2021 mod tidligere forventet 370 mio. kr. og 120 mio. kr. "Jobmarkedet har fortsat sit høje niveau hen over sommeren, og derfor opjusterer vi forventningerne igen," slutter Kaare Danielsen.

Yderligere oplysninger

