17. august 2021

Meddelelse nr. 13

NKT A/S 2. kvartal 2021: Indtjeningsfremgang drevet af tilfredsstillende vækst i alle forretningsområder

NKT CEO Alexander Kara bekræfter den foreløbige finansielle opdatering for 2. kvartal 2021 som blev offentliggjort den 16.juli 2021:

- Vi har haft et stærkt første halvår 2021 og det forbedrede finansielle resultat var drevet af vækst på tværs af forretningerne i både NKT og NKT Photonics. Det er tilfredsstillende at se, at vi fortsat drager nytte af den grønne omstilling og vores initiativer til forbedringer. I forretningen for energikabler har vi i 1. halvår leveret et operationelt EBITDA som er højere end det vi forventer for 2. halvår. Det skyldes primært det forventede miks af projekter i Solutions og at vi har udført en usædvanlig stor mængde reparationsarbejde i første halvdel af året.



Finansielle højdepunkter

NKT NKT Photonics EUR mio. 2. kvt. 2021 2. kvt. 2021 Omsætning 344,0* 18,3 Organisk vækst 21% 28% Operationelt EBITDA 42,4 0,0 Operationel EBITDA-margin 12,3%* -5,9%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2021

De finansielle forventninger er uændrede fra selskabsmeddelelse nr. 12 fra 16. juli 2021.

I NKT forventes omsætningen (std. metalpriser) at blive i den øvre ende af EUR 1,1-1,2 mia. (tidligere cirka 1,1-1,2 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive i den øvre ende af EUR 80–110 mio. (tidligere cirka EUR 80-110 mio.).

I NKT Photonics forventes det at organisk omsætningsvækst bliver cirka 8-15% (tidligere øvre ende af cirka 0-10%) og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 6-8% (tidligere øvre ende af cirka 3-7%).

De finansielle forventninger til både NKT og NKT Photonics er fortsat forbundet med usikkerhed på grund af den generelle markedssituation med reduceret adgang til råmaterialer, materialer til produktionen såvel som den fortsatte ukendte udvikling af COVID-19 pandemien.

NKT: Højeste kvartalsvise operationelle EBITDA siden 2017

NKT øgede omsætningen (std. metalpriser) fra EUR 278 mio. i 2. kvartal 2020 til EUR 344 mio. i 2. kvartal 2021, svarende til organisk vækst på 21% med positivt bidrag fra alle tre forretningsområder. Operationelt EBITDA steg ligeledes for alle tre forretningsområder fra EUR 16,0 mio. i 2. kvartal 2020 til EUR 42,4 mio. i 2. kvartal 2021. Udviklingen i kvartalet var drevet af et højt aktivitetsniveau på tværs af de forskellige typer energikabler i Solutions, af et rekordhøjt resultat i Service & Accessories som havde en stor andel af reparationsarbejde, og af at Applications fortsatte forbedringen af indtjeningsniveauet.

Ved udgangen af 2. kvartal 2021 udgjorde ordrebeholdningen af højspændingsprojekter EUR 3,16 mia. (EUR 2,66 mia. i std. metalpriser). Det var en forbedring på mere end EUR 200 mio. sammenlignet med udgangen af 1. kvartal 2021. I kvartalet blev NKT tildelt to større ordrer; en turnkey-ordre med værdi af cirka EUR 95 mio. (cirka EUR 85 mio. i std. metalpriser) til at tilslutte Troll West i Norge til elnettet på land og havvindmølleparken Dogger Bank C som har en kontraktværdi på cirka EUR 280 mio. (cirka EUR 230 mio. i std. metalpriser).

NKT Photonics: Højeste omsætning nogensinde i 2. kvartal

NKT Photonics’ omsætning i 2. kvartal 2021 var EUR 18,3 mio., en stigning fra EUR 14,6 mio. i 2. kvartal 2020. Det svarede til organisk vækst på 28%. Industrial segmentet, som var mest påvirket af COVID-19 pandemien i 2. kvartal 2020, var den primære bidragsyder til vækst i 2. kvartal 2021. De to mindre segmenter, Medical & Life Science og Aerospace & Defence, rapporterede moderat vækst i 2 kvartal. Drevet af den højere omsætning steg EBITDA fra EUR -0,8 mio. i 2. kvartal 2020 til EUR 0,0 mio. i 2. kvartal 2021, men blev negativt påvirket af afskedigelsesomkostninger på EUR 0,4 mio.

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 12 fra 16. juli 2021 har bestyrelsen besluttet at genoptage afsøgningen af de strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen.

