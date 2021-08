English Finnish

Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 17.8.2021 klo 9:00

Mökkejä rakentavat nyt nuoret lapsiperheet – perinteinen kesämökkeily tekee paluuta, rauha ja luontoyhteys löytyvät yksinkertaisuudesta

Meneillään olevassa mökkibuumissa erottuu uusi ilmiö: vapaa-ajan asunnon hankkii yhä useammin nuori lapsiperhe. Kolme–nelikymppiset kaipaavat lapsuuden kesiin ja saunamökkeihin. Mukavuuksien ja huippuvarustelun sijasta vapaa-ajan asumisessa satsataan yhdessäoloon ja kestävämpään elämäntapaan. Kustannustehokkaissa kesämökeissä on vain välttämättömin, eikä mitään liikaa, sillä ylellisyyttä on rentoutuminen luonnon keskellä. Honkarakenne vastaa kysyntään syksyn uudessa mökkimallistossa.

”Mökissämme toteutuu kaunis vaatimattomuus”, sanoo sisustusvaikuttaja, Vihreä talo -blogia kirjoittava Annika Meder-Liikanen. Perheen kesämökki on parhaillaan rakenteilla Etelä-Savossa, lapsuudesta tutun järven rannalla. Aalto-yliopistossa sisustusarkkitehtuuria opiskeleva Meder-Liikanen on suunnitellut mökin yhdessä Honkarakenteen arkkitehtien kanssa. 57-neliöinen Rantama-malli on yksi Hongan syksyn uutuuksista.





Rantamaa varten Annika Meder-Liikanen tutki arkkitehtuuria ja tilaratkaisuja mökkeilyn edellisiltä kultavuosikymmeniltä 1960- ja 1970-luvuilta. Erityisesti häntä inspiroivat Kaija ja Heikki Sirenin minimalistiset mökkimallit ja Reima Pietilän maailmannäyttelyyn tehty vientisauna. ”Rantaman hyvä nostalgia on poimittu heiltä, ajalta jolloin mökit olivat vaatimattomampia. Neliöt on suunniteltu tarkasti ja ne on säästetty oleskelutilaan, jossa sijaitsee myös keittiönurkkaus. Makuutilat sitä vastoin ovat todella kompaktit, niissä vain nukutaan.”





Ulkona 1970-lukua henkivät rakennuksen matala vaakalinja ja loiva harjakatto, vähäeleiset ikkuna-aukotukset, terassin päälle kurottuva lippa sekä pidennetyt ristinurkat. Ristinurkassa hirsien päät ovat perinteiseen tapaan näkyvissä mökin ulkokulmissa. ”Sirenit ja Pietilä ovat käyttäneet ristinurkkaa hienosti, se kuuluu perinteiseen hirsirakentamiseen. Pidennettynä ristinurkka myös rajaa mainiosti näkymää naapureihin päin”, Meder-Liikanen sanoo.

”Nähtävissä on paluu juurille”

Rantaman suunnittelua ovat ohjanneet ympäristöystävällisyys ja kohtuullisuus. Annika Meder-Liikanen peräänkuuluttaa mökkeilyn kestävyyttä paitsi rakennusaikana, myös vapaa-ajalla myöhemmin. Perheen oman mökin ainoa mukavuus on sähkö. Vesi kannetaan sisään ja pesulla käydään saunassa.

”Lapsuudessa mökkeily oli yksinkertaista. Otettiin yksi pikkuinen kassi mukaan. Mökillä odottivat uikkarit, kumpparit, pyyhe ja hyttysmyrkky, eipä paljon muuta.”

Honkarakenteen myyntipäällikkö Juhani Saukko tunnistaa ilmiön. ”Kyllä nähtävissä on nuorten kolmekymppisten paluu juurille ja halu jakaa lapsuudesta tuttu mökkeilykulttuuri omien lasten kanssa. Kun ei havitella suuria neliöitä, toiminnallisuus ja tilojen joustavuus korostuvat. Nyt nautitaan siitä, ettei mökin varustelu ole lähimainkaan samanlainen kuin kaupungissa. Päinvastoin, kontrasti arkiasumiseen saa olla suuri ja juuri siitä syntyy mökkeilyn ainutlaatuinen luonnonläheinen tunnelma”, hän sanoo.

Hongan syksyn mallistossa Rantamasta on myös suurempi, 77-neliöinen versio. Siinä huonekokoa on hiukan kasvatettu ja saunan yhteyteen on suunniteltu tilat vessalle ja suihkulle. Mökkimallistoon kuuluvat myös saaristolaismaisemaan istuva huvilamalli Tyrsky, jonka arkkitehti ja purjehtija Tuuli Petäjä-Sirén suunnitteli Tokion olympialaisten alla, sekä yksinkertaisuudessaan tyylikäs ja toimiva Loimu, jonka pitkällä terassilla on paikka ulkotakalle.





”Yhteistä syksyn malleille ovat suuret ikkunapinnat, joista maisema ja luonto avautuvat. Lisäksi oleskelutilat laajenevat kaikissa terasseille. Se poikkeaa 1970-luvusta – kapeiden verantojen sijasta tämän päivän terassit ovat monipuolisia tiloja, joissa rentoutua”, Juhani Saukko sanoo.

