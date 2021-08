Vestjysk Banks halvårsrapport for 2021

English Danish

Hovedpunkter for 1. halvår 2021



Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2021 et resultat efter skat på 724 mio. kroner. Som omtalt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 er resultatet væsentligt påvirket af engangsindtægter og -omkostninger i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse i januar 2021. Korrigeres der for engangsposterne i den forbindelse udgør resultatet efter skat for 1. halvår 300 mio. kroner, hvilket er meget tilfredsstillende. Samlet er resultatet påvirket af engangsposter på 424 mio. kroner.

Resultatet af den almindelige bankdrift er fortsat positivt påvirket af det høje aktivitetsniveau. Især boligområdet har udviklet sig positivt med mange handler af fast ejendom i privatkundesegmentet.

Den gradvise realisering af synergierne i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse bidrager også fortsat til den positive udvikling.

Banken har nettotilbageførsler af nedskrivninger i perioden. Tilbageførslerne sker som følge af en generel forbedring af kreditbogen i segmenterne øvrige erhverv og privatkunder. Tilbageførslerne afspejler derfor den positive samfundsudvikling, der har været på trods af Corona-pandemien. Nedskrivninger i perioden er ikke væsentligt påvirket af Corona-pandemien, Brexit eller udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, men banken følger fortsat udviklingen nøje og opretholder et ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger til økonomisk usikkerhed på 258 mio. kroner, svarende til ca. 2% af bankens nettoudlån.

Nedenstående hovedpunkter er opgjort efter korrektion for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse og sammenligningstallene er for 1. kvartal 2021 idet disse tal er for den samlede fusionerede bank.

Resultat efter skat udgør 300 mio. kroner (95 mio. kroner i 1. kvartal 2021).

Egenkapitalen forrentes med 12,8% p.a. efter skat (8,4% i 1. kvartal 2021).

Basisindtægter udgør 753 mio. kroner (364 mio. kroner i 1. kvartal 2021).

Kursreguleringer udgør 44 mio. kroner (32 mio. kroner i 1. kvartal 2021).

Omkostningsprocent er på 63,9 (65,5 i 1. kvartal 2021)

Basisresultat før nedskrivninger udgør 272 mio. kroner (126 mio. kroner i 1. kvartal 2021).

Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 34 mio. kroner (nedskrivninger på 22 mio. kroner i 1. kvartal).

Bankens kapitalprocent udgør 21,9% (21,1% i 1. kvartal 2021). Kapitalkravet er på 13,0% (13,1% i 1. kvartal 2021), som består af et individuelt solvensbehov på 10,5% og en kapitalbevaringsbuffer på 2,5%. Overdækningen udgør 8,9 procentpoint (8,0 procentpoint i 1. kvartal 2021).

Bankens NEP-kapitalprocent udgør 23,5% (21,9% i 1. kvartal 2021). Kravet til NEP-kapital er 12,4% (12,5% i 1. kvartal 2021). Hertil kommer det kombinerede kapitalbufferkrav på 2,5%. Overdækningen udgør er 8,6 procentpoint (6,9 procentpoint i 1. kvartal 2021).

Fusionen med Den Jyske Sparekasse

Fusionsprocessen med Den Jyske Sparekasse forløber planmæssigt i retningen mod at realisere ambitionen om at blive Danmarks stærkeste lokalbank. Senest er bankens hovedkontorsfunktioner i starten af juli samlet i et nyt domicil i Birk ved Herning.

Banken er fortsat godt på vej mod realisering af synergieffekter på i alt 150 mio. kroner, der forventes fuldt indfaset i 2022. Banken opretholder sit høje aktivitetsniveau på trods af, at det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede siden ultimo marts 2021 er reduceret med yderligere 20, og antallet af medarbejdere siden fusionen med Den Jyske Sparekasse er reduceret med 61 medarbejdere fra 723 medarbejdere til 662 medarbejdere.

Samtidigt holder engangsomkostningerne til fusionen sig fortsat samlet set inden for de forventede rammer.

Vestjysk Bank er pr. ultimo maj 2021 en del af Arbejdernes Landsbank-koncernen. I forbindelse med Arbejdernes Landsbanks overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank er Arbejdernes Landsbank blevet udpeget som SIFI-pengeinstitut. Det vil få betydning for kapitalkravene til Vestjysk Bank. I løbet af efteråret 2021 forventes en samlet afklaring af kapitalkravene.

Corona-pandemien, Brexit og Afrikansk svinepest (ASF)

Bankens regnskab for 1. halvår 2021 er ikke væsentligt påvirket af Corona-pandemien, Brexit eller udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland.

Bankens ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger som følge af den økonomiske usikkerhed udgør 258 mio. kroner pr. 30. juni 2021 svarende til 2% af det samlede udlån. Det ledelsesmæssige skøn er lavere end skønnet pr. 31. marts 2021, hvor det udgjorde 289 mio. kroner. Banken har siden ultimo 2020 individualiseret en del af det ledelsesmæssige skøn for den del, der vedrørte usikkerhed omkring afregningspriser og beholdningsværdier indenfor landbrugssektoren. Dermed har bevægelserne i det ledelsesmæssige skøn til økonomisk usikkerhed ikke påvirket resultatet for 1. halvår 2021.

Forventninger til 2021

I forbindelse med årsrapporten 2020 udmeldte banken en forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kroner, når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der blev også udmeldt en forventning om et samlet resultat inkl. engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kroner.

Den 9. august 2021 opjusterede banken forventningerne til 2021. Forventningen til resultatet efter skat, uden indregning af engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse blev hævet til 575-625 mio. kroner. Samtidig blev forventningen til det samlede resultat inkl. engangsposter og efter skat hævet til 900–1.000 mio. kroner.

Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S





Kim Duus Jan Ulsø Madsen

Bestyrelsesformand Adm. bankdirektør







Vestjysk Bank A/S

Industrivej Syd 13C

7400 Herning

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

