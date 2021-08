Storaktionærmeddelelse - Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 50/2021 | 17. august 2021

Med henvisning til § 30 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at:

Spar Nord Bank A/S har i henhold til § 38 lov om kapitalmarkeder samt bekendtgørelse nr. 1172 af den 31. oktober 2017 om storaktionærer meddelt til Danske Andelskassers Bank A/S, at Spar Nord Bank A/S den 17. august 2021, har øget sin beholdning af aktier i Danske Andelskassers Bank A/S med 8.548.439 aktier, svarende til 4,60 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder.

Spar Nord Bank A/S’s samlede aktiekapital og stemmeret i Danske Andelskassers Bank A/S udgør herefter 36,67%.

Kontaktinformation

For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes på telefon 2968 35 56 eller pr. mail mwm@andelskassen.dk.

Vedhæftet fil