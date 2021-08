Investeringsforeningen Multi Manager Invest - halvårsrapport 2021

Investeringsforeningen Multi Manager Invest har i dag godkendt halvårsrapport for 2021.



Første halvår af 2021 blev præget af optimistiske toner på de finansielle markeder. Udrulning af vaccinationsprogrammer i mange lande holdt covid-19 pandemien i skak, og myndighederne begyndte gradvist at fjerne de foranstaltninger, der var indført for at begrænse smittespredningen. Samfundene blev langsomt genåbnet, og de økonomiske aktiviteter viste tegn på en begyndende normalisering i løbet af 1. halvår.



Foreningens aktieafdelinger leverede i 1. halvår 2021 positive afkast, der var væsentligt højere end ledelsens forventning primo året som følge af den kraftigt positive kursudvikling på de glo-bale aktiemarkeder. Afkastene i foreningens afdelinger med emerging markets obligationer var derimod i den lave ende af forventningerne som følge af rentestigningen.



Oversigt over afkast og benchmarkafkast for foreningens afdelinger kan ses i halvårsrapporten i tabellen ’Afkastudviklingen i 1. halvår 2021’ foreningens halvårsrapport.



Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.



Attachments