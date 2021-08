Les prix Stevie® annoncent les lauréats de la 18e édition des International Business Awards® du monde entier

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginie, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des entreprises et dirigeants de haut niveau du monde entier ont été élus lauréats des prix Stevie® d'or, d'argent et de bronze dans le cadre des 18e International Business Awards® annuels, le seul programme international de récompenses pour les entreprises.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 3 700 candidatures soumises par des organisations établies dans 65 pays.

Une liste complète de tous les lauréats des prix Stevie d'or, d'argent et de bronze 2021 par catégorie est disponible à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA.

Cette année, plus de 260 cadres à travers le monde ont été membres de 11 jurys de sélection des gagnants des Stevies.

Le plus grand vainqueur des Stevies d'or, d'argent et de bronze est Ayala Land, à Makati, aux Philippines, avec 34 prix. Les autres lauréats des multiples prix Stevie sont LLYC (33 prix), IBM (23 prix), Viettel Group (22 prix), HALKBANK (20 prix), DHL Express Worldwide (16 prix), Masks4Missions (16 prix), Telkom Indonesia (15 prix), Yapi Kredi (13 prix), Wolters Kluwer (13 prix), Jeunesse Global (11 prix), Tata Consultancy Services (11 prix), Municipalité de Dubaï (10 prix), Zer Central Services and Trade (10 prix), Zimat Consultores (10 prix), AXA Sigorta (9 prix), Google (8 prix), Ooredoo Group (8 prix), Sberbank of Russia (8 prix), Isbank (7 prix), MTR Corporation Limited (7 prix), Thai Life Insurance (7 prix), pH7 Communications (7 prix), Sleepm Global, Inc. (7 prix), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7 prix), Uniomedia Communications (7 prix) et VNPT VinaPhone Corporation (7 prix).

LLYC, société de conseil en communications et en affaires publiques basée à Madrid, a remporté 14 prix Stevie d'or, soit plus que toute autre organisation du concours.

Toutes les entreprises du monde peuvent participer aux IBA et peuvent soumettre leurs candidatures dans un large éventail de catégories récompensant les réussites dans des domaines tels que la gestion, le marketing, les relations publiques, le service à la clientèle, les ressources humaines, les nouveaux produits et services, les technologies, les sites Web, les applications, les événements, et bien plus.

Les prix seront remis lors d'une cérémonie virtuelle le 8 décembre 2021.

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les prix Stevie en Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les grands employeurs, les prix Stevie pour les femmes entrepreneurs et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, veuillez consulter le site http://www.StevieAwards.com.



Contact Marketing

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/481046f1-ae07-4101-90b5-5dc3f84b9676/fr