Stevie® Awards Umumkan Pemenang Penghargaan The 18th Annual International Business Awards® dari Seluruh Penjuru Dunia

FAIRFAX, Va., Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards kembali menganugerahkan penghargaan Gold, Silver, dan Bronze kepada organisasi dan eksekutif berprestasi di seluruh dunia dalam The 18th Annual International Business Awards®, satu-satunya program penghargaan bisnis internasional yang merangkul pelaku bisnis di seluruh dunia.

Pemenang dipilih dari lebih dari 3.700 nominasi yang diajukan oleh organisasi di lebih dari 65 negara.

Daftar lengkap pemenang penghargaan Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award 2021 berdasarkan kategorinya tersedia di www.StevieAwards.com/IBA.

Dari total 260 lebih eksekutif di seluruh dunia, terpilihlah 11 juri untuk menentukan pemenang Stevie.

Juara umum tahun ini adalah Ayala Land dari Makati City, Filipina dengan total 34 penghargaan Gold, Silver, dan Bronze sebanyak. Pemenang lain yang juga meraih banyak Stevie Awards adalah LLYC (33), IBM (23), Viettel Group (22), HALKBANK (20), DHL Express Worldwide (16), Masks4Missions (16), Telkom Indonesia (15), Yapi Kredi (13), Wolters Kluwer (13), Jeunesse Global (11), Tata Consultancy Services (11), Dubai Municipality (10), Zer Central Services and Trade (10), Zimat Consultores (10), AXA Sigorta (9), Google (8), Ooredoo Group (8), Sberbank of Russia (8), Isbank (7), MTR Corporation Limited (7), Thai Life Insurance (7), pH7 Communications (7), Sleepm Global, Inc. (7), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7), Uniomedia Communications (7), dan VNPT VinaPhone Corporation (7).

LLYC, perusahaan konsultan komunikasi dan hubungan masyarakat global yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol, menjadi organisasi yang paling banyak mengantongi Gold Stevie Award dengan 14 penghargaan.

Semua organisasi di seluruh dunia berhak bersaing dalam IBA, dan dapat mengirimkan entri dalam berbagai kategori prestasi dalam bidang manajemen, pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, produk dan layanan baru, teknologi, situs web, aplikasi, acara, dan lain-lain.

Penghargaan ini akan diberikan dalam perhelatan virtual yang akan diselenggarakan pada 8 Desember 2021.

Tentang Stevie® Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards diikuti oleh lebih dari 12.000 peserta setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia. Kenali Stevie Awards lebih jauh di http://www.StevieAwards.com.



Kontak Pemasaran

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/481046f1-ae07-4101-90b5-5dc3f84b9676/id