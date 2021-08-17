Stevie®大奖赛宣布第18届International Business Awards®全球年度大奖赛得主

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弗吉尼亚州费尔法克斯郡, Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上唯一的国际综合企业奖励计划International Business Awards®在第18届年度大会上，向世界各地成就卓著的组织和高管Stevie®大奖得主颁发金奖、银奖和铜奖。



获奖者从65多个国家/地区的组织提交的3700多个提名中遴选而出。

按类别列出的所有2021年金奖、银奖和铜奖大奖得主的完整名单可在以下网站获取：www.StevieAwards.com/IBA。

全球超过250名高管组成11个评审团来选出Stevie大奖得主。

Stevies金奖、银奖和铜奖的最佳赢家是菲律宾马卡蒂市的Ayala Land公司，共获得34个奖项。多项Stevie大奖的其他获奖者包括LLYC（33）、IBM（23）、Viettel Group（22）、HALKBANK（20）、DHL Express Worldwide（16）、Masks4Missions（16）、Telkom Indonesia（15）、Yapi Kredi（13）、Wolters Kluwer（13）、Jeunesse Global（11）、Tata Consultancy Services（11）、Dubai Municipality（10）、Zer Central Services and Trade（10）、Zimat Consultores（10）、AXA Sigorta（9）、Google（8）、Ooredoo Group（8）、Sberbank of Russia（8）、Isbank（7）、MTR Corporation Limited（7）、Thai Life Insurance（7）、pH7 Communications（7）、Sleepm Global, Inc.（7）、Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7)、Uniomedia Communications（7）和VNPT VinaPhone Corporation（7）。

总部设在西班牙马德里的全球传播和公共事务咨询公司LLYC赢得14项Stevie金奖，比参与竞逐的任何其他组织获得的奖项都多。

世界各地的所有组织都有资格竞逐IBA大奖，可以针对管理、市场营销、公共关系、客户服务、人力资源、新产品和服务、技术、网站、应用程序和活动等方面的杰出成就，提交各种类别的参赛项目。

各奖项将在2021年12月8日举行的虚拟颁奖典礼上颁发。

关于Stevie®大奖赛

Stevie大奖赛授予以下八大奖项： 亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、中东和北非Stevie大奖、美国商务大奖、国际商务大奖、Stevie伟大的公司大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie大奖赛每年收到来自70多个国家/地区各组织的12000多个参赛项目。Stevie大奖赛表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。 了解有关Stevie大奖赛的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com。



营销联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/481046f1-ae07-4101-90b5-5dc3f84b9676/zh-Hans



