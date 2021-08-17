Stevie® 獎項宣佈來自全球各地的第 18 屆年度國際商業獎項的獲獎者

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維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地的高成就組織和高管在第 18 屆國際商業大獎® 中被認定為金、銀、銅 Stevie® 獎得獎者。這個一個世界範圍內的國際性、全方位商業獎勵計劃。



獲獎者來自 65 個國家/地區超過 3,700 項提名。

如欲查看所有 2021 年金、銀和銅獎 Stevie 獎得獎者的完整列表，請瀏覽以下網址 www.StevieAwards.com/IBA。

全球有超過 260 名高管參加 11 個陪審團確定今年的 Stevie 得獎者。

整體來說，金、銀、銅 Stervies 獎獲獎最多的得主是菲律賓馬卡蒂市的 Ayala Land，嚢括 34 個獎項。其他多個 Stevie 獎得獎者為 LLYC (33)、IBM (23)、Viettel Group (22)、HALKBANK (20)、DHL Express Worldwide (16)、Masks4Missions (16)、Telkom Indonesia (15)、Yapi Kredi (13)、Wolters Kluwer (13)、Jeunesse Global (11)、Tata Consultancy Services (11)、Dubai Municipality (10)、Zer Central Services and Trade (10)、Zimat Consultores (10)、AXA Sigorta (9)、Google (8), Ooredoo Group (8)、Sberbank of Russia (8)、Isbank (7)、MTR Corporation Limited (7)、Thai Life Insurance (7)、pH7 Communications (7)、Sleepm Global, Inc. (7)、Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7)、Uniomedia Communications (7) 以及 VNPT VinaPhone Corporation (7)。

LLYC 是一家總部位於西班牙馬德里的全球溝通和公共事務諮詢公司，贏得了 14 項 Stevie 金獎，而其獲得金獎的數目超過其他參賽機構。

全球所有機構均有資格參加國際商業獎項，並可以提交各種類別的參賽作品，包括管理獎、營銷獎、公共關係獎、客戶服務獎、人力資源獎、新產品和服務獎、技術獎、網站獎、應用程式和活動等。

獎項將在 2021 年 12 月 8 日的虛擬頒獎典禮上頒發。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、東中及北美獎、美國商業獎、國際商業獎 Stevie®獎、優良僱主 Stevie 獎、為商業女性而設的 Stevie 獎、銷售與客戶服務的 Stevie 獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 認可在全球工作場所中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。



營銷聯絡人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/481046f1-ae07-4101-90b5-5dc3f84b9676/zh-Hant



