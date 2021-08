Delårsrapport 1. halvår 2021 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S





Børsmeddelelse nr. 2021/07



Aalborg, 17. august 2021





Bestyrelsen har d.d. godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2021.

Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S viser i perioden et underskud på 1,6 mio. kr. mod et overskud på 12,9 mio. kr. for samme periode i 2020.

Indtægterne i alt udgør 31 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. for samme periode i 2020. Stigningen skyldes hovedsageligt en forskydelse af TV-indtægterne, da flere af de planlagte kampe i foråret 2020, først blev afviklet i juli 2020 som følge af Covid-19. Dette betød ligeledes, at en del af kampene i efteråret 2020 også blev udsat og først afviklet i 2021, hvilket har haft den konsekvens, at en del af TV-indtægterne først er blevet indregnet i foråret 2021.

Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår af 2021 et resultat på i alt 12,5 mio. kr., mens samme periode sidste år var et resultat på 30,3 mio. kr.

AaB’s egenkapital udgør 91,2 mio. kr. pr. 30. juni 2021. Den likvide beholdning udgør 15,2 mio. kr. og obligations- og aktiebeholdning udgør 34,7 mio. kr. AaB har pr. 30. juni 2021 et likvidt beredskab på 49,9 mio. kr.



Der er i perioden søgt kompensation for aflyste arrangementer fra de statslige kompensationsordninger som følge af Covid-19. Kompensationen indgår som en indtægt under andre driftsindtægter.

Resultatforventningerne for regnskabsåret 2021 fastholdes, og således forventes fortsat et resultat før skat i niveauet minus 8 til 13 mio. kr. Heri er indregnet yderligere transferindtægter, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere info: Thomas Bælum 2251 7901

Vedhæftet fil