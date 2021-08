Communiqué du 17 août 2021

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

SA au capital de 14.234.997,5 €

Siège social : Spaces les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris

RCS Paris B 602 036 782

COMMUNIQUE DU 17 AOUT 2021

Le 23 juillet 2021, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer, en qualité de membres du Conseil d’Administration de la Société : Madame Hélène TRONCONI, Madame Céline BRILLET et Monsieur James WYSER-PRATTE.

Le 23 juillet 2021, à l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis et ont nommé, à l’unanimité, Madame Hélène TRONCONI en qualité de Présidente Directrice Générale de la Société, avec effet à compter de la fin de la mission de l’Administrateur Provisoire, (laquelle est intervenue le 7 août 2021), soit le 8 août 2021. La Société est toujours assistée par l’Administrateur Judiciaire.

Le 12 août 2021, l’Assemblée Générale des actionnaires de la filiale SAIPPPP a décidé de révoquer l’ensemble des administrateurs de cette société. Un Conseil d’Administration de la filiale tenu le même jour a nommé Madame Hélène TRONCONI en qualité de Présidente Directrice Générale de SAIPPPP.

Le 16 août 2021, le Conseil d’Administration d’EEM a pris acte de la démission de Madame Céline BRILLET et coopté Monsieur Pierre GUILLERAND pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Par conséquent, le Conseil d’Administration est aujourd’hui composé de :

Madame Hélène TRONCONI, Présidente,

Monsieur Pierre GUILLERAND, Administrateur

Monsieur James WYSER PRATTE, Administrateur.





Depuis leur prise de fonctions, la Directrice Générale et les membres du Conseil d’Administration entendent :

poursuivre, avec l’assistance de l’Administrateur Judiciaire, le déroulement de la procédure de sauvegarde dans les limites temporelles fixées par le Tribunal ;

organiser au mieux la protection des actifs de la Société et de son Groupe ;

procéder, dès que cela leur sera possible, à l’arrêté des états financiers annuels 2020.





La Société tiendra informés ses actionnaires et le marché du déroulement de la procédure de sauvegarde ; à l’échéance de celle-ci et une fois son autonomie financière retrouvée, elle espère pouvoir revenir à une vie sociale normale et mettre fin à la suspension actuelle de la cotation de son titre.

Le Conseil d’Administration

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.

