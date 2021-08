Delphix renforce l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité environnementale

English Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Russian

REDWOOD CITY, Californie, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, la société leader du secteur des données pour DevOps, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait accroître son engagement envers la durabilité environnementale. Cela s'ajoute aux bases solides en don social de l'entreprise ainsi qu'à ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.



« Le changement climatique est une crise qui peut être évitée. Notre plateforme aide les clients à diviser leur empreinte de données et leur impact carbone par 10 pour les applications d'entreprise, la durabilité environnementale est donc au cœur de notre valeur en tant qu'entreprise. Mais nous pouvons en faire davantage pour prendre soin de notre planète », a déclaré Jedidiah Yueh, fondateur et PDG de Delphix. « Nous élaborons une stratégie de développement durable qui comprend la création d'un Conseil du développement durable, la nomination d'un directeur du développement durable, la mesure de l'impact de notre entreprise et de notre plateforme, et la collaboration avec nos clients pour atteindre des objectifs environnementaux communs. »

L'impact social est depuis longtemps au cœur de la culture de Delphix. Delphix possède un Conseil de la Diversité, de l'Équité et de l'Inclusion (DE&I) avec plusieurs Groupes de ressources pour les employés (Employee Resource Groups, ERG) répondant à des groupes d'intérêt spécifiques. Depuis 2015, ces ERG dirigent des programmes à l'échelle de l'entreprise pour célébrer la diversité, y compris la Journée internationale de la femme, le Juneteenth, la Marche des fiertés, le Mois du patrimoine de la région Asie-Pacifique, etc.

Le Conseil DE&I a également tenu des discussions éducatives et des ateliers qui remettent en cause les stéréotypes sexistes, habilitent les immigrants et les personnes handicapées et réduisent les préjugés inconscients sur le lieu de travail. La société a tenu pour le Juneteenth de l'année dernière un hackathon linguistique inclusif pour remplacer les mots codés qui renforcent les stéréotypes ou les préjugés raciaux.

Delphix a aussi souvent réalisé des dons, et a notamment mis en relation les dons caritatifs d'employés avec des organismes à but non lucratif. Les employés ont contribué à une variété de questions telles que l'éducation, l'habilitation des femmes et la gestion des crises.

« Dans ce monde interconnecté, la durabilité environnementale est une extension naturelle de notre DE&I et de notre travail de don social. J'ai pu constater directement la passion et le dévouement de mes collègues à l'égard de ce travail et n'ai aucun doute qu'ensemble, nous pouvons faire la différence », a déclaré Katherine Mori, vice-présidente de l'ingénierie et présidente de la Diversité, l'Équité et l'Inclusion chez Delphix.

La société a récemment annoncé une augmentation des taux de diversité globaux de ses employés de 29,5 % au 4e trimestre de l'exercice 2021 à 31,7 % au 1er trimestre de l'exercice 2022, soit une croissance de plus de 2 %. Elle a également enregistré une augmentation de ses effectifs féminins de près de 2 % au cours du dernier trimestre, ceux-ci passant de 22,8 % au 4e trimestre de l'exercice 2021 à 24,7 % au 1er trimestre de l'exercice 2022.

