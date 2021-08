Delphix versterkt de betrokkenheid van het bedrijf bij duurzaamheid van het milieu

English Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Russian

REDWOOD CITY, Californië, Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, het toonaangevende databedrijf voor DevOps, kondigde vandaag aan dat het bedrijf zich meer gaat inzetten voor duurzaamheid op het gebied van het milieu. Dit draagt bij aan de sterke basis van maatschappelijke bijdrage en de inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie van het bedrijf.



"Klimaatverandering is een te voorkomen crisis. Ons platform helpt klanten hun datavoetafdruk en CO2-impact met 10x te verminderen voor bedrijfsapplicaties, zodat duurzaamheid van het milieu de kern vormt van onze waarde als bedrijf. Maar we kunnen meer doen om voor onze planeet te zorgen", aldus Jedidiah Yueh, oprichter en CEO van Delphix. "We bouwen een duurzaamheidsstrategie die bestaat uit het creëren van een Sustainability Board, het aanstellen van een Director of Sustainability, het meten van de impact van ons bedrijf en platform en het samenwerken met onze klanten om gemeenschappelijke milieudoelstellingen te bereiken."

Sociale impact is al lang de kern van de cultuur bij Delphix. Delphix heeft een daadkrachtige Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) Council (Raad voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, DE&I) met verschillende Employee Resource Groups (werknemersgroepen, ERG) die gericht zijn op specifieke belangengroepen. Sinds 2015 hebben deze ERG's bedrijfsbrede programma's geleid om diversiteit te vieren, waaronder Internationale Vrouwendag, Junetheenth, Pride, Asia-Pacific heritage month, etc.

De DE&I Council heeft ook educatieve gesprekken gevoerd en workshops georganiseerd waarin genderstereotypen worden uitgedaagd, immigranten en mensen met een handicap worden geprikkeld en onbewuste vooroordelen op de werkplek worden verminderd. Het bedrijf heeft vorig jaar een inclusieve taalhackathon gehouden om woorden in code te vervangen die stereotypen of raciale vooroordelen versterken.

Delphix heeft ook een geschiedenis van giften, waaronder het matchen van donaties aan liefdadigheidsinstellingen van werknemers aan non-profitorganisaties. Werknemers hebben bijgedragen aan een aantal zaken, zoals onderwijs, empowerment voor vrouwen en crisismanagement.

"In deze onderling verbonden wereld is duurzaamheid een natuurlijke uitbreiding van onze DE&I en sociale activiteiten. Ik heb de passie en toewijding van mijn collega's voor dit werk van dichtbij mogen ervaren en ik weet zeker dat we samen een verschil kunnen maken", aldus Katherine Mori, VP Engineering & Chair, Diversity, Equity and Inclusion bij Delphix.

Het bedrijf zag ook een toename van de algehele diversiteit van werknemers van 29,5% in Q4FY21 naar 31,7% in Q1FY22, een groei van bijna 2% in het laatste kwartaal. Daarnaast was er ook een toename van het aantal vrouwen van 22,8% in Q4FY21 naar 24,7% in Q1FY22, een groei van bijna 2% in het laatste kwartaal.

