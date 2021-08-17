Delphix增强企业对环境可持续性的承诺

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加利福尼亚州雷德伍德城, Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps（开发运维）行业的领先数据公司Delphix今天宣布将增强其对环境可持续性的企业承诺。此项举措将融入公司强大的社会奉献基础工作以及多元化、公平和包容性工作。



“气候变化是可以预防的危机。我们的平台可帮助客户将企业应用的数据足迹和碳影响降低10倍，因此环境可持续性是我们作为一家公司的核心价值。但我们可以做更多的工作来呵护我们的地球，”Delphix创始人兼首席执行官Jedidiah Yueh表示。“我们正在制定一项可持续发展战略，其中包括创建一个可持续发展委员会，任命一位可持续发展总监，衡量我们公司和平台的影响，以及与客户合作实现共同的环境目标。”

长期以来，社会影响一直是Delphix文化的核心。Delphix拥有一个强有力的多元化、公平和包容性（DE&I）委员会，设有几个员工资源小组（ERG）为特定利益群体提供服务。自2015年以来，这些ERG一直领导整个公司的项目来宣扬多元化，包括国际妇女节、六月节、自豪日、亚太文化月等。

DE&I委员会还举办了教育讲座和讲习班，挑战性别陈规观念，增强移民和残疾人的能力，减少工作场所的无意识偏见。公司于去年六月节举行了一场包容性语言黑客松活动，以取代代码中强化刻板印象或种族偏见的词语。

Delphix还一直践行捐赠善举，包括将员工的慈善捐赠匹配给相关的非营利组织。员工们为教育、女性赋能和危机管理等一系列事件实施了财物捐赠。

“在这个相互关联的世界中，环境可持续性是我们DE&I和社会奉献工作的自然延伸。我亲自见证了我们同事对这项工作的热情和奉献，并毫不怀疑我们能够共同做出改变，”Delphix工程副总裁兼多元化、公平与包容性主席Katherine Mori表示。

公司最近宣布其整体员工多元化比例从2021财年第4季度的29.5%提高到2022财年第1季度的31.7%，与上一季度相比增长超过2%。公司还提高了职业女性的比例，从2021财年第4季度的22.8%增加到2022财年第1季度的24.7%，与上一季度相比增长近2%。

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix屏蔽相关数据以符合隐私要求，保护数据不受勒索软件的攻击，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们的平台包括用于数据供应、刷新、回放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访www.delphix.com，或通过LinkedIn、Twitter和Facebook关注我们。

联系人：

Orlando de Bruce

企业营销和品牌副总裁

Orlando.Debruce@delphix.com