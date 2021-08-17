Delphix 增加企業對環境可持續性的承諾

English Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Russian

加州紅木城, Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行業領先的 DevOps 數據公司 Delphix 今天宣佈，將增加企業對環境可持續的承諾。這為公司的社會捐贈及其多元、公平和共融努力奠定堅實的基礎。



Delphix 創始人兼行政總裁 Jedidiah Yueh 表示：「氣候變化是一場可以預防的危機。我們的平台可幫助客戶將企業的應用數據足跡和碳影響減少 10 倍，因此環境可持續性是我們公司的核心價值。但我們可以做更多的事情來照顧地球。我們正制定可持續發展策略，其中包括建立可持續發展委員會、任命可持續發展總監、衡量我們公司和平台的影響，以及與客戶合作以實現共同的環境目標。」

長期以來，為社會帶來影響一直是 Delphix 的核心文化。Delphix 擁有強大的多元、公平和共融 (DE&I) 委員會，其中包含多個滿足特定利益群體的員工資源小組 (ERG)。自 2015 年以來，這些員工資源小組領導全公司慶祝多元計劃，包括國際婦女節、六月節、同志驕傲、亞太傳統月等。

多元、公平和共融委員會還舉辦了教育講座和工作坊，挑戰性別陳規，賦予移民和殘疾人權力，並減少工作場所的無意識偏見。去年六月節，公司舉辦了共融語言黑客馬拉松 ，以替換代碼中強化陳規或種族偏見的詞語。

Delphix 也有捐贈的歷史，包括將員工慈善捐款與非牟利組織配對。員工為教育、女性賦權和危機管理等一系列問題作出貢獻。

Delphix 工程副總裁兼多元、公平和共融主席 Katherine Mori 表示：「在這個互相關聯的世界中，環境可持續性是我們多元、公平和共融和社會捐贈工作的自然延伸。我親眼目睹同事對這項工作的熱情和奉獻精神，毫無疑問，我們可以一起作出改變。」

公司最近宣佈整體員工多元率從 2021 財政年度第四季度的 29.5% 提升至 2022 財政年度第一季度的 31.7%，比上一季度增加超過 2%。我們還看到公司的女性勞動力從 2020 財政年度第四季度的 22.8% 增至 2022 財政年度第一季度的 24.7%，比上一季度增加近 2%。

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix為私隱合規屏蔽數據，保護數據免受勒索軟件的侵害，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、刷新、倒帶、整合和版本控制。Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn、Twitter 和 Facebook上關注我們。

聯絡資訊：

Orlando de Bruce

企業市場推廣與品牌副總裁

Orlando.Debruce@delphix.com