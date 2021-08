Nuvei facilite les paiements de paris sportifs pour Carousel Group aux États-Unis

English French

MONTRÉAL et DENVER, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, annonce aujourd’hui une entente avec Carousel Group, une société fermée en pleine croissance autorisée à offrir des services de paris sportifs et de casino. Dans le cadre de cette entente, Nuvei facilite les transactions de paiement pour la marque phare de Carousel Group, SportsBetting.com. Après le lancement initial au Colorado, l’entreprise prendra en charge l’expansion de Carousel Group à l’échelle des États-Unis en vue d’offrir des paris sportifs dans d’autres marchés réglementés, dont l’Iowa, l’Indiana et le New Jersey.



SportsBetting.com intègre la technologie de paiement de Nuvei pour profiter d’une conformité intégrée, de la prévention des fraudes, des paiements en un clic et des versements aux utilisateurs en temps réel. La diversité des modes de paiement alternatifs et la prise en charge de différents promoteurs bancaires offrent une flexibilité accrue de traitement des paiements. Nuvei fournira également l’expertise requise et des solutions de paiement novatrices pour le lancement imminent de MaximBet, un partenariat stratégique entre Carousel Group et la marque médiatique Maxim, qui proposera une destination multiplateforme en ligne aux amateurs de sport et de casino.

« Nous sommes ravis de fournir à Carousel Group des paiements sécuritaires et fiables alors que nous augmentons notre présence dans le secteur des paris sportifs et en ligne aux États-Unis. Nous avons commencé notre collaboration avec ce premier marchand pilote du secteur du jeu réglementé aux États-Unis l’été dernier, peu après notre obtention du statut de fournisseur approuvé par l’État, en vue d’une entrée réussie sur le marché du Colorado, indique Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Depuis, non seulement nous avons élargi nos capacités de paiement et notre portefeuille de modes de paiement alternatifs, mais par l’acquisition de Mazooma, nous nous dotons aussi d’une fonctionnalité de produit exclusive, d’un processus d’enregistrement des fournisseurs et d’une infrastructure qui nous permettront de répondre aux besoins des opérateurs dans tous les États américains réglementés. »

« Nous cherchons toujours à offrir la meilleure expérience client à nos utilisateurs et ce partenariat avec Nuvei comme fournisseur de technologies de paiement nous permet d’améliorer l’expérience sur notre plateforme SportsBetting.com, contribuant ainsi à faire de Carousel Group et de ses marques des chefs de file de l’industrie du jeu, explique Phillip Wilson, chef de l’exploitation de Carousel Group. La diversité des modes de paiement est essentielle à la réussite sur ce marché américain réglementé en pleine croissance et la technologie de Nuvei nous permet d’intégrer tous les fournisseurs principaux. »

La solution Caisse de Nuvei simplifie la façon dont les opérateurs de paris sportifs traitent les paiements en plus d’ouvrir la porte de nouveaux marchés réglementés grâce à sa technologie exclusive en matière de conformité. Carousel Group peut désormais choisir parmi l’éventail de services supplémentaires que Nuvei offre à la carte, y compris la détection de fraude en temps réel, la gestion des risques et les versements instantanés. À l’aide d’une plateforme intégrée, Nuvei vise à maximiser les revenus de Carousel Group tout en créant une expérience de paiement sans faille pour les joueurs sur SportsBetting.com et ailleurs.

Nuvei continue de se positionner en tant que partenaire technologique de paiement de choix pour les marques d’opérateurs autorisés de paris sportifs et en ligne aux États-Unis.

À propos de Carousel Group

Établie en 2017, Carousel Group ( www.carouselgroup.net ) est une société de portefeuille ayant pour mission de bâtir un empire mondial de paris sportifs et en ligne au sein de l’espace réglementé des jeux d’argent en ligne. Fondée par des cadres supérieurs forts de plus de 100 années d’expérience collective dans l’industrie du jeu, Carousel Group a recours à une technologie exclusive pour offrir des cotes précises, des limites élevées et une expérience axée sur le client. Les valeurs fondamentales de l’entreprise sont de faire augmenter le capital d’investissement ainsi que d’offrir à ses employés la sécurité d’emploi et des carrières à long terme tout en ayant une influence positive sur l’industrie par le respect et la protection de la réglementation, la promotion d’une pratique de jeu responsable et l’exercice des responsabilités sociétales des entreprises. Cet été, Carousel Group lancera MaximBet, une destination multiplateforme ayant pour but d’améliorer l’expérience de jeu en ligne pour les amateurs de sport et de casino.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 monnaies et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés au sujet d’occasions commerciales potentielles découlant des activités de paris sportifs de Carousel Group et de leur expansion sur d’autres marchés. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l’entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Nuvei, déposée le 17 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf avis contraire, ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et l’entreprise ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com

Relations publiques

PR@nuvei.com