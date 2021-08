Steel River Group annonce un partenariat avec la Nation Innu de Pakuashipi afin de diversifier davantage l’économie locale

English French

CALGARY, Alberta, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Steel River Group Ltd. (Steel River), un consortium diversifié de gestion et de construction détenu par des Autochtones, a annoncé la création d’un partenariat avec la Nation Innu de Pakuashipi. Pakuashipi existe depuis des siècles et constitue l’une des 15 communautés de la Basse-Côte-Nord du Québec. Elle abrite un groupe résilient, plein de ressources, et diversifié composé d’Innus de Pakuashipi, d’Inuits et de personnes d’origine européenne.



En mettant en place un instrument de développement économique collaboratif, Steel River travaillera avec Pakuashipi et les communautés voisines afin de repérer et d’exploiter les occasions propices à la création d’emplois durables et à la génération de revenus pour l’ensemble de la région, tout en contribuant à soutenir et à diversifier l’économie de la Basse-Côte-Nord.

La région unique de Pakuashipi offre de nombreuses possibilités dans divers secteurs. Toutefois, à ce jour, la diversification de l’économie locale s’est avérée difficile sur le plan logistique en raison de l’éloignement géographique. Le PDG de Steel River, Trent Fequet, est un fier Inuit de la région. Il connaît non seulement les défis auxquels elle est confrontée, mais également l’énorme potentiel qu’elle possède. C’est grâce à cette connaissance approfondie que Steel River pourra travailler en collaboration avec la communauté pour faire avancer la vision culturelle, sociale et économique de Pakuashipi.

« J'ai grandi au bord de la rivière Saint-Augustin, à Pakuashipi, et je suis très fier d’être originaire de ce territoire accidenté et éloigné, mais diversifié », a déclaré M. Fequet. « Toute la Basse-Côte-Nord recèle un potentiel incroyable. Ce que nous y trouvons actuellement n’est que la pointe de l’iceberg, et je suis ravi d’amener les programmes, les modèles et la grande expérience de Steel River dans la région pour travailler avec Pakuashipi, favoriser sa collaboration avec toute la Basse-Côte-Nord et ainsi lui permettre d’atteindre ses objectifs. »

« M. Fequet reconnaît l’immense potentiel de ce territoire et les contributions du peuple innu », a déclaré Gervais Malleck, directeur général par intérim le Conseil des Innus de Pakua Shipu. « Ce partenariat avec Steel River Group est le moteur économique qui fera avancer notre communauté et la région, en donnant à notre peuple les moyens d’exploiter durablement les vastes richesses de la Basse-Côte-Nord. C’est avec courage et détermination que nous nous efforçons de devenir le chef de file du développement du Nitassinan – notre avenir en dépend. »

Steel River est ravie de s’associer avec Pakuashipi et de soutenir la région dans le cadre de projets qui promettent d’être durables et prospères. Grâce à l’Écosystème de Steel River et à une profonde compréhension personnelle de la communauté, de la culture et des gens, ce partenariat a le potentiel d’assurer la prospérité à long terme de la région.

À propos de Steel River

Steel River Group est un consortium diversifié de gestion et de construction détenu par des Autochtones. La mission de l’entreprise consiste à s’associer aux communautés autochtones dans le cadre de projets d’infrastructure afin de maximiser l’emploi, l’éducation, la propriété et l’expérience entrepreneuriale des peuples autochtones. Les principes directeurs de Steel River sont profondément ancrés dans les valeurs, les croyances et la culture autochtones, et ils reposent sur un sens aigu de la communauté. L’approche opérationnelle de Steel River est centrée sur un modèle d’Écosystème inclusif qui réunit les sociétés appartenant à Steel River, les communautés Autochtones et les Partenaires d’Alliance Stratégique autour d’une vision commune en vue de créer de la richesse.

Pour en savoir plus à propos de Steel River, visitez le www.steelrivergroup.com.

Contact médias :

Shauna MacDonald

Brookline Relations publiques

Tél. : 1-403-585-4570

Courriel : smacdonald@brooklinepr.com