L’INFINI à Montréal: une première mondiale

MONTRÉAL, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de l'expérience immersive L'INFINI , PHI , Felix & Paul Studios , Tourisme Montréal et leurs nombreux partenaires s'associent pour faire de Montréal la destination incontournable de l'été et l’automne 2021. Plusieurs forfaits incluant l'hébergement, des offres dans les restaurants et dans les institutions culturelles de la métropole sont offerts en marge de l'expérience pour profiter des célèbres attraits de la plus européenne des villes d'Amérique.

L'INFINI: VOYAGEZ DANS L'ESPACE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

C'est à votre tour de voyager vers l'espace grâce à L'INFINI, une expérience immersive exceptionnelle et grandiose présentée en grande première mondiale à Montréal. Littéralement transporté dans l'espace auprès de David St-Jacques, vous serez côte à côte avec des astronautes pour visiter la Station spatiale internationale (SSI) , admirer la terre de l'espace et même effectuer quelques pas à l'extérieur de la station!

Créée par Felix & Paul Studios et PHI Studio en collaboration avec TIME Studio, L'INFINI met en vedette du contenu exclusif de la série Space Explorers: The ISS Experience — le plus grand projet média jamais réalisé dans l’espace, récemment nominé aux Emmy® dans la catégorie «Outstanding Interactive Program». Les nombreux Emmy® reçus année après année par Felix & Paul Studios en ont fait le chef de file mondial, l'un des fleurons culturels de la métropole et un partenaire de longue date de PHI.

Les médias ont encensé L'INFINI, une expérience «parfaitement réjouissante » offrant «une vue à couper le souffle». Jonathan Allard, du quotidien montréalais Le Devoir , écrit: «Les premières minutes de L'INFINI sont vertigineuses (...) comme si on accomplissait l'impossible». L’expérience, selon lui, «vise autant à informer le public qu’à l’émouvoir. L'INFINI n’est pas pensé que pour les amateurs d’exploration spatiale: c’est aussi une réflexion sur l’humanité.»

L'événement à ne pas manquer, L'INFINI est présenté en première mondiale à Arsenal art contemporain Montréal jusqu'à la fin octobre, avant de prendre le chemin vers Houston, au Texas, où siège le programme des astronautes de la NASA.

FORFAITS TOURISTIQUES: UN SÉJOUR TOUT AUSSI MYTHIQUE!

En marge de l'exposition, les spectateurs peuvent profiter d'une multitude d'offres touristiques pour transformer leur visite montréalaise en un séjour de rêve. Hôtels, restaurants et institutions culturelles se sont concertés pour proposer d'excitantes promotions afin que les touristes puissent profiter au maximum de leurs vacances et découvrir les nombreux attraits de la métropole.

Profitez entre autres d'une nuitée dans l'un des hôtels d'Expérience Vieux-Montréal à moindre coût avec le coût d’entrée à l'expérience, bénéficiez d'offres alléchantes pour vous détendre dans les plus belles terrasses du Vieux-Montréal et promenez-vous à bicyclette aux quatre coins de la ville grâce à un des 2000 accès BIXI offerts pour la durée de votre séjour. Sans contredit, le Canal Lachine offre l'une des plus belles pistes cyclables du Canada, proposant une balade facile pour tous, à circuler entre espaces verts, bâtiments patrimoniaux, restaurants et cafés au design des plus représentatifs de notre belle ville!

Ce programme avec ses offres et rabais importants est rendu possible grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

DÉTAILS PRATIQUES

L'INFINI est présenté au Arsenal art contemporain Montréal.

Coût et heures d'ouverture

Ces prix sont valides du 6 septembre au 31 octobre seulement.

Adulte | 29,99$ - 50$

Étudiants (13+) | 20,99$ - 35$

Aîné (65+) | 24,99$ - 42$

Enfants (8-12) | 10$ - 12$

Groupes (10 et plus) | 35$

Billets de saison (visites illimitées)

Adulte | 79,99$

Étudiant | 59,99$

Aîné | 69,99$

Forfait famille: À l'achat de 4 billets et plus, obtenez un 20% de rabais sur les billets d'admission générale (Adulte) et Aîné.

HORAIRE

Dimanche, Mardi, Mercredi : 11h à 20h00

Jeudi, Vendredi, Samedi: 11h à 21h00

Ces offres seront actives à partir du 27 août. Soyez les premiers à profiter de ces rabais en vous inscrivant avec ce lien.

BILLETS: experienceinfini.com

Une expérience unique vécue en toute sécurité — L'équipe de L'INFINI a mis en place des mesures de sécurité élargies contre la COVID-19 pour protéger la santé et le bien-être du public et du personnel. Entre autres, des stations de désinfection UV et ozone sur place permettent de désinfecter plus de 16 casques VR à la fois et en 40 secondes.

REMERCIEMENTS

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

FELIX & PAUL STUDIOS

Felix & Paul Studios est un studio de divertissement immersif primé aux Emmy® et voué à la production d'expériences innovantes et inédites en réalité virtuelle, réalité augmentée et réalités mixtes engageantes, destinées à des publics du monde entier. Felix & Paul Studios propose des expériences créatives et immersives révolutionnaires, présentées en collaboration avec des partenaires de premier plan tels la NASA, SpaceX, le président Barack Obama et Michelle Obama, LeBron James, le président Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et bien d'autres. En plus de productions liées à de prestigieuses propriétés intellectuelles (Jurassic World, Cirque du Soleil, Wild de Fox Searchlight, L'Île aux chiens, etc.), les studios ont produit des œuvres originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional. Avec la prochaine saison de Space Explorers: The ISS Experience, Felix & Paul Studios est devenue la seule entreprise de médias au monde désignée «partenaire d'exécution officiel» par le laboratoire national américain de la SSI.

TIME STUDIOS

TIME Studios est la division télévisuelle et cinématographique primée aux Emmy Awards de TIME, une marque médiatique mondiale qui atteint un auditoire planétaire combiné de plus de 90 millions de personnes. TIME STUDIOS est fondé sur le journalisme visuel mis de l'avant par TIME, qui a remporté plus de 52 prix et nominations d'importance au cours des sept dernières années, en plus de générer 577 millions de visionnements de vidéo en ligne sur toutes ses plateformes en 2019. TIME Studios profite de l'accès et de la notoriété de l'une des marques les plus fiables et les plus respectées de l'industrie afin de proposer des programmes de qualité supérieure basés sur la réalité. TIME Studios s'illustre à travers le monde tant à la télévision qu'au cinéma, tout en continuant de repousser les limites du journalisme et de la narration visuelle grâce à de nouveaux supports de pointe, dont la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

PHI

Fondé et dirigé par Phoebe Greenberg à Montréal, PHI est un pôle artistique multidisciplinaire situé au croisement de l’art, du film, de la musique, du design et de la technologie. Tourné vers l’art et les publics de demain, l’organisme couvre le spectre des idées radicales en misant sur l’expérience collective, la responsabilité sociale et la participation de l’auditoire.

PHI englobe le Centre PHI, le Studio PHI, des programmes d’artistes en résidence et la Fondation PHI pour l’art contemporain. Grâce à une programmation éclectique et une prédilection pour la création de contenus, PHI favorise les rencontres imprévues entre artistes et publics.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b5eb2ec-b13b-4ae5-bb42-7bc21627c6cc/fr