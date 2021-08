Des principales organisations au Canada s’engagent à réduire l’augmentation des émissions liées aux technologies numériques

English French

OTTAWA, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des principales organisations au Canada se sont engagés à réduire l’impact environnemental découlant de la hausse de l’utilisation de l’Internet et des technologies, qui crée déjà plus d’émissions de gaz à effet de serre que l’industrie du transport aérien et qui devrait représenter 8 pour cent des émissions d’ici 20251.



Pour la toute première fois, des industries des secteurs public et privé au Canada se sont collectivement engagées à réduire la production d’émissions liée à leurs opérations de TI en signant l’Engagement en matière de TI durable. Parmi les signataires se trouvent des noms d’entreprises canadiennes bien connues, comme Accenture, ATCO, Bell, la Société canadienne du sang, Micro Focus, Microsoft Canada et Oracle, ainsi que des entreprises novatrices en pleine croissance telles que CloudOps et Rockport.

« Peu d’entre nous sont conscients des émissions de carbone causées par les centres de données et les réseaux qu’utilisent nos téléphones intelligents et ordinateurs portables », a expliqué Katie Gibson, Vice-présidente, Stratégie et Partenariats chez Conseil stratégique des DPI, l’organisme sans but lucratif ayant menant l’engagement. « La demande d’énergie des technologies numériques connaît une croissance six fois supérieure à celle du reste de l’économie en raison de la hausse du travail à distance, des services de diffusion en continu ainsi que de l’utilisation répandue d’intelligence artificielle exigeant énormément de données. Comme le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat l’a clairement souligné la semaine dernière, la crise du climat est une « alerte rouge pour l’humanité ». Le temps d’agir pour remédier aux émissions fuit rapidement, et les organisations des secteurs public et privé du Canada ont décidé de répondre à l’appel. »

Les signataires se sont engagés à prendre les mesures suivantes :

Prendre des mesures pour réduire les émissions produites par leurs opérations de TI, par exemple : optimiser leurs systèmes pour réduire les volumes de traitement de données, utiliser des services infonuagiques, le cas échéant, et prolonger la durée de vie des appareils en remettant à neuf des actifs existants au lieu d’acheter des appareils de rechange.

Établir de solides objectifs en matière d’émissions pour leurs opérations de TI et divulguer publiquement leur progrès.

Établir des normes de durabilité rigoureuses pour les fournisseurs tout en appuyant l’industrie des technologies propres au Canada.

Promouvoir l’adoption de pratiques en matière de TI durable et déterminer quels secteurs pourraient bénéficier de normes nationales en matière de TI durable.

« Nous sommes fiers d’annoncer que Microsoft Canada a signé l’Engagement en matière de TI durable du Conseil stratégique des DPI, car cela permet de renforcer son leadership continu en matière de réduction des émissions dans l’industrie, a déclaré John Weigelt, agent national de technologie, Microsoft Canada. L’année dernière, Microsoft s’est engagée à devenir carboneutre d’ici 2030 et à éliminer de l’environnement d’ici 2050 tout le carbone produit par l’entreprise depuis sa création en 1975. Nous continuons à déployer des efforts afin d’atteindre cet objectif et cherchons à aider nos clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de durabilité à nos côtés. »

Les signataires de l’engagement sont tous membres du Conseil stratégique des DPI, un organisme sans but lucratif qui rassemble les plus grandes entreprises et les organisations du secteur public au Canada afin de faire face aux défis urgents posés par l’économie numérique.

Neil Correa, Stratégiste du cyberespace chez Micro Focus, a dit : « Il n’a jamais été plus important que nous agissions tous afin de protéger l’environnement. C’est pourquoi Micro Focus est fière de signer l’Engagement en matière de TI durable, tout comme ses pairs. Nous nous engageons à réduire notre incidence sur l’environnement et à aider nos clients et partenaires à réduire leur empreinte de carbone et à adopter des stratégies de TI à faible bilan de carbone. Grâce à cet engagement, au travail du Conseil stratégique des DPI et à nos efforts collectifs, nous pouvons contribuer ensemble à créer un avenir meilleur et plus durable pour tous. »

Pour consulter la liste de toutes les entreprises qui ont singé l’Engagement en matière de TI durable et pour lire l’engagement intégral, visitez le site ciostrategycouncil.com/engagement-en-matiere-de-ti-durable/?lang=fr.

Le Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI est un organisme sans but lucratif qui regroupe les dirigeants principaux de l’information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser autour des priorités communes. À travers les secteurs public, privé et sans but lucratif, le CSDPI met à profit l’expertise collective des DPI du Canada pour accélérer la transformation numérique du pays. Le CSDPI est accrédité par le Conseil canadien des normes, et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l’économie axée sur les données. Pour en savoir plus, consultez le site ciostrategycouncil.com/?lang=fr.

