GLE désigne un président-directeur général

SASKATOON, Saskatchewan, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Faits marquants :

Stephen M. Long a été nommé président-directeur général de Global Laser Enrichment LLC (GLE), à compter du 1er septembre 2021

Avant cela, il était vice-président principal du développement commercial chez GE-Hitachi Nuclear Energy Americas (GEH) et directeur de projet chez GEH Global Laser Enrichment (GEH GLE)

Il possède une position unique pour mener à bien la stratégie de développement et de commercialisation continue de GLE et potentiellement mettre la technologie SILEX sur le marché



Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) et Silex Systems Limited (Silex) (ASX : SLX ; OTCQX : SILXY) ont le plaisir d'annoncer la nomination de Stephen M. Long au poste de président-directeur général de GLE, à compter du 1er septembre 2021.

M. Long est un cadre hautement expérimenté et réputé dans le secteur de l'énergie nucléaire. Il a rejoint GLE en quittant GE Hitachi Nuclear Energy Americas (GEH), où il occupait le plus récemment le poste de vice-président principal du développement commercial, après un mandat de 13 ans chez GEH à des postes divers dans les domaines commercial, stratégique et de la gestion de projets. Sa carrière s'est concentrée principalement sur l'industrie du combustible nucléaire. Il a fait partie intégrante du développement des intérêts de GEH sur les marchés émergents des petits réacteurs modulaires et des réacteurs avancés, y compris les applications de carburants avancées qui y sont associées.

Plus tôt dans sa carrière, M. Long a occupé le poste de directeur de projet chez GEH GLE pendant cinq ans, jusqu'en 2014. Au cours de cette période, il a joué un rôle déterminant dans l'établissement de l'analyse de rentabilisation du projet d'installation d'enrichissement au laser de Paducah (Paducah Laser Enrichment Facility, PLEF) et dans la direction du processus de développement technologique.

« Je suis honoré et ravi d'être nommé au poste de prochain président-directeur général de GLE et de diriger les efforts de la société visant à étendre rapidement et idéalement la technologie innovante d'enrichissement au laser SILEX », a déclaré M. Long. « L'opportunité pour GLE n'a jamais été aussi grande. Le monde poursuit avec agressivité des objectifs de décarbonation ambitieux, et les systèmes et technologies d'énergie nucléaire avancés sont reconnus à juste titre comme des éléments fondamentaux de la solution.

« GLE, et la technologie SILEX, sont particulièrement capables de répondre à la large gamme d'exigences en matière de LEU (uranium faiblement enrichi) et de HALEU (uranium faiblement enrichi à haut dosage) nécessaires pour alimenter ces nouvelles conceptions de réacteurs », a déclaré M. Long. « Je suis impatient de faire progresser cette composante essentielle de la chaîne d'approvisionnement nucléaire avancée. »

Suite à la restructuration réussie de GLE en janvier 2021, Cameco et Silex se sont concentrées sur le recrutement d'une équipe de direction à même de diriger GLE tout au long de ses phases de développement et de commercialisation de technologie. La nomination de M. Long fait suite à la récente sélection de James Dobchuk aux postes de directeur commercial et président de GLE en juin. Ces deux cadres rendront compte au conseil d'administration de GLE, et leurs domaines d'intérêt respectifs verront Steve diriger l'avancement de la technologie SILEX, tandis que James se concentrera sur les opportunités commerciales pour GLE à court et à long terme.

« Nous sommes très heureux d'accueillir quelqu'un possédant les compétences et l'expérience extraordinaires de Steve dans le secteur de l'énergie nucléaire au poste de PDG de GLE », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco. « Avec les connaissances et l'expertise que James et lui apportent, nous avons maintenant les services de deux cadres hautement réputés pour diriger GLE vers l'avenir. Nous sommes convaincus que nous avons positionné cette société pour un grand succès à venir, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve. »

« La vaste expérience de Steve fournira à GLE un leadership solide et expérimenté, qui favorisera l'achèvement du plan de commercialisation de GLE », a déclaré Craig Roy, président de Silex et président du conseil d'administration de GLE. « Le fait qu'il ait précédemment dirigé le projet de GLE est un bonus supplémentaire. Nous sommes très heureux qu'il puisse occuper directement le rôle clé de président-directeur général et avoir un impact immédiat. Nous avons pu personnellement constater son immense dévouement et sa rigueur à son travail. Il est très respecté par l'équipe de GLE, les actionnaires de GLE et au sein de l'industrie nucléaire en général. »

Avant sa carrière chez GEH et GLE, il a occupé le poste d'officier de sous-marin dans la marine américaine. Il est titulaire d'une licence en ingénierie des systèmes de l'Académie navale des États-Unis, d'un master en ingénierie aéronautique et astronautique du Massachusetts Institute of Technology et d'un MBA de la Kenan-Flagler School of Business de l'université de Caroline du Nord.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour dynamiser un monde d'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la province canadienne de la Saskatchewan.

À propos de Global Laser Enrichment

La restructuration de GLE a été achevée le 31 janvier 2021 après la conclusion du processus d'approbation du gouvernement américain. La transaction impliquait l'achat conjoint de la participation de 76 % détenue par GE-Hitachi (GEH) dans GLE par Silex et Cameco. La conclusion de l'accord a donné lieu à l'acquisition d'une participation de 51 % dans GLE par Silex et à l'augmentation de la part de Cameco, passant de 24 % à 49 %, avec la possibilité d'atteindre une participation majoritaire de 75 %.

La transaction comprenait une location de site entre GLE et GEH, ce qui permettra à GLE de compléter le programme de commercialisation technologique de SILEX dans l'installation de boucle d'essai à Wilmington, en Caroline du Nord. Ce programme devrait aboutir à la démonstration à pleine échelle de la technologie d'enrichissement de l'uranium SILEX sur le site de Wilmington.

Projet de production d'uranium de Paducah (projet Paducah)

Le projet Paducah repose sur l'accord de commercialisation conclu entre GLE et le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), qui fournit à GLE un accès à de grands stocks de résidus d'uranium appauvri détenus par le DOE et situés à Paducah, dans le Kentucky. Sous réserve d'une commercialisation réussie de la technologie SILEX, le projet Paducah représente un chemin idéal d'accès au marché.

Cette opportunité devrait impliquer GLE dans la construction de l'installation proposée d'enrichissement au laser de Paducah (Paducah Laser Enrichment Facility, PLEF), en utilisant la technologie SILEX pour enrichir les stocks de résidus du DOE, qui ont été conservés sous la forme d'hexafluorure d'uranium appauvri. Le potentiel de traitement au deuxième stade de la production à la PLEF, impliquant l'enrichissement de l'uranium naturel à l'uranium faiblement enrichi pour la flotte de réacteurs nucléaires conventionnels d'aujourd'hui et une étape supplémentaire pour la production de combustible HALEU pour les marchés des réacteurs avancés de nouvelle génération et des petits réacteurs modulaires, est actuellement évalué.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés considérés comme des informations prospectives ou des énoncés prospectifs en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons des informations prospectives), y compris : la nomination de M. Long prenant effet le 1er septembre 2021 ; nos attentes selon lesquelles M. Long est particulièrement bien placé pour mener à bien la stratégie de développement et de commercialisation continue de GLE, et qu'il apportera un leadership fort et expérimenté ; l'espoir que GLE sera en mesure de se développer, déployer et commercialiser rapidement la technologie SILEX, et l'étendue de l'opportunité pour GLE ; la capacité de GLE et de la technologie SILEX à répondre à la large gamme d'exigences en matière de LEU et de HALEU ; nos convictions concernant le fait d'avoir positionné la société pour son succès futur, notre capacité à compléter le plan de commercialisation de GLE et l'aboutissement de la technologie SILEX ; l'accès continu de GLE aux stocks de résidus d'uranium appauvri détenus par le DOE et situés à Paducah, dans le Kentucky ; et nos attentes concernant la construction de PLEF par GLE à l'aide de la technologie SILEX et le potentiel de traitement en deuxième étape de la production de PLEF.

Ces informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses, y compris les hypothèses concernant : la capacité de M. Long à atteindre les objectifs de son rôle ; la capacité de GLE à se développer, déployer et commercialiser rapidement la technologie SILEX ; la mesure dans laquelle GLE et la technologie SILEX seront en mesure de répondre aux exigences en matière de LEU et de HALEU ; notre capacité à compléter les plans de commercialisation de GLE ; l'accès continu aux stocks du DOE à Paducah ; la construction de PLEF et le potentiel de traitement en deuxième étape de la production de PLEF. Ces informations sont soumises à un certain nombre de risques, y compris : le risque que M. Long ne réussisse pas à atteindre certains objectifs pour quelque raison que ce soit ; le risque que GLE ne puisse pas se développer, déployer ou commercialiser rapidement la technologie SILEX avec succès ; le risque que GLE et la technologie Silex ne soient pas en mesure de répondre aux exigences en matière de LEU et HALEU dans la mesure attendue ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de mener à bien des plans de commercialisation ; le risque que GLE ne puisse pas continuer à avoir accès aux stocks d'uranium du DOE à Paducah ; le risque que PLEF ne soit pas achevé avec succès et le risque que le traitement en deuxième étape de la production de PLEF ne soit pas réalisable. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre notre point de vue actuel et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Contact pour les médias :

Jeff Hryhoriw

306-385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com