Bakken Energy, Dakota Gasification Company 자산 구매 합의

노스다코타주 비즈마크/캘리포니아주 웨스트레이크빌리지, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- tClean 청정 에너지 인프라 개발사 Bakken Energy(Bakken)이 Basin Electric Power Cooperative(Basin Electric) 자회사이자 Great Plains Synfuels Plant(Synfuels Plant) 소유주인 Dakota Gasification Company(Dakota Gas)의 자산 구매를 놓고 Basin Electric과 주요 조건에 대한 합의에 도달했다고 발표했다. 거래는 일부 조건이 충족되면 완료되며, 완료 시점은 2023년 4월 1일로 예상된다.



노스다코타주 뷸라 인근에 있는 Synfuels Plant는 미국 내 최대·저비용 수소 생산 설비로 개조된다. 2021년 6월, Bakken과 Mitsubishi Power Americas(Mitsubishi)는 노스다코타에서 이산화탄소(CO 2 )의 생산, 저장, 이송, 포집 및 격리를 위한 대규모 청정 수소 허브를 만들고자 전략적 파트너십을 체결한다고 발표한 바 있다. Synfuels Plant 설비는 청정 에너지 허브의 중심이 되어 농업과 발전, 교통 분야에 적합한 청정 수소 애플리케이션을 개발함으로써 지역, 국가, 나아가 전 세계가 지향하는 탄소 제거 목표를 더욱 적극적으로 실현시킬 것이다.

Synfuels Plant는 미국의 대체 에너지원 개발 역사에서 선구자 역할을 해오고 있다. 합성 연료를 대규모로 생산해온 업체로서 기존에 보유한 인프라와 생산 프로세스를 제공해 미국 내에서 최대·저비용·저탄소 청정 수소와 암모니아를 만들기 위한 혁신 계획을 앞당길 것이다. 아울러 이 혁신 계획은 Synfuels Plant의 경험 많은 인력을 통해 추진될 예정이다.

세계적 수준의 청정 수소 생산 설비가 수소를 생산하고 지역 인프라 및 애플리케이션을 개발하기까지는 최대 10년이 소요되는 것이 일반적이다. Synfuels Plant 재개발은 소요 시간을 절반으로 줄여 연간 31만 톤의 청정 수소를 생산하게 된다. 현지 공급 원료를 사용할 예정이며, 기존의 생산 및 탄소 포집 공정을 이용해 청정 수소를 생산할 것이다.

이 프로젝트는 첨단 자연개질(ATR) 수소 생산 기술을 활용해 탄소 배출량을 95% 가까이 포집한다. 메탄 개질법(SMR)과 기타 기술을 제치고 채택된 ATR 기술은 CO 2 포집량을 최대로 늘려주며, 기존의 Synfuels Plant 인프라와 공정을 활용하게 해준다.

노스다코타 주지사 Doug Burgum은 “Bakken Energy가 세계적 수준의 청정 수소 허브 개발과 관련해 Basin Electric과 합의에 도달했다는 소식은 우리 주와 국가에 뜻깊은 일이며, 노스다코타주가 연료 분야의 혁신을 선도하고 있음을 보여주는 사건”이라며 “노스다코타 수소 허브는 신규 산업을 조성하고, 고임금 일자리를 창출하고, 국내외 시장을 새롭게 개척하는 데 일조할 것이다. 이 프로젝트는 규제가 아닌 혁신이 어떻게 일자리를 없애지 않고 창출해내는지를 보여준다. Bakken Energy, Mitsubishi Power, Basin Electric이 Synfuels Plant의 기존 인력과 노스다코타의 풍부한 자원을 십분 활용해 경제 성장과 탄소 중립이라는 광대한 비전을 달성할 수 있게 된 것을 축하한다”고 말했다.

노스다코타 수소 허브는 2026년 말부터 상업적으로 운용될 예정으로, 탄소 포집과 격리 및 수소 저장 기능을 추가해 허브를 확장하는 재개발 예산은 20억 달러 이상으로 책정되었다.

Bakken Energy 창립자 겸 회장 Steve Lebow는 “현재 미국에서는 수소 경제가 막 조성되고 있다”며 “빠른 시일 안에 저비용으로 청정 수소를 공급해 증가하는 청정 수소 수요에 부응하는 것이 수소 경제 발전의 관건이다. Basin Electric의 CEO이자 사장인 Paul Sukut과 그의 팀, 그리고 Basin Electric과 Dakota Gasification Company 직원들이 최상의 결과를 내기 위해 열심히 일한 것에 깊이 감사드린다. 우리의 성공이 만들어낼 지속적이고 성장하는 일자리에 의지할 지역 사회와 함께 일할 수 있어 매우 기쁘다. 우리의 목표는 Synfuels Plant가 혁신의 거점이자 다음 세대에 큰 이익을 가져다줄 선구자로서 역사적인 역할을 계속 이어가는 것”이라고 말했다.

Bakken Energy CEO Mike Hopkins는 “노스다코타 수소 허브는 중서부 위쪽으로 확장되는 경제 성장과 기술 혁신의 기반을 다질 것”이라며 “신속하게 대규모로 청정 수소를 개발하자는 목표 하에 Bakken Energy와 파트너사 Mitsubishi Power는 여러 가능성을 고민했으며 그 결과 청정 에너지 생산을 최단 기간에 실현할 최적의 길을 찾아냈다. 노스 다코타 수소 허브는 수소 단지의 중심이자 전국에 걸쳐 연결되어 있는 허브의 일부로서 아주 중요한 역할을 수행할 것”이라고 말했다.

Basin Electric과 Bakken가 합의한 바에 따라, Synfuels Plant는 2025년까지 기존 방식대로 운영된다. 기존 설비의 개조와 청정 수소 생산 설비의 운영에는 고도로 숙련된 인력이 투입된다.

Basin Electric Power Cooperative의 CEO 겸 사장 Paul Sukut은 “이번 발표는 Basin Electric, Dakota Gas, Bakken Energy, Mitsubishi Power 구성원들의 노력이 만들어낸 결과다. 우리의 목표는 이번 일을 성공시키고 직원들과 구성원들, 나아가 지역 사회에 가장 나은 선택을 내리는 것”이라고 말했다.

Mitsubishi Power Americas의 사장 겸 CEO Paul Browning은 “Synfuels Plant 재개발은 고객사들이 기후 변화 문제에 대처하고 인류를 번영시킨다는 Mitsubishi Power의 전략적 목표를 한층 더 빠르게 실현시킬 것이다. 이 목표의 핵심은 미국 전역에 탄소 제거 수소 및 암모니아 솔루션을 구현하는 것이다. 그 중심에 놓인 노스다코타 수소 시스템은 우리가 계획 중인 미국 동서부 허브와도 연결되어 전국 규모의 수소 네트워크를 조성할 것이다. 우리는 고객사들과 함께 ‘ Change in Power ’를 만들어가고 있다”고 말했다.

Bakken Energy는 창립자이자 회장인 Steven Lebow의 패밀리 오피스로부터 설립되었다. Lebow는 Donaldson, Lufkin & Jenrette’s (DLJ) LA 지부를 만들어 공동 운영했으며, 미국과 유럽 벤처 캐피털 회사인 GRP Partners를 만들어 운영하기도 했다. Lebow는 Costco Wholesale, PetSmart, Dick’s Sporting Goods, Envestnet, Bill Me Later(PayPal에 매각), ULTA Beauty 등에 투자한 바 있다. CEO Mike Hopkins와 공동 창립자 Curt Launer와 Shane Goettle, 최고책임투자자 Martin Murrer가 Bakken Energy의 개발 계획을 주도했다. Hopkins는 지금까지 전 세계에서 54건의 발전 프로젝트를 성공시켰으며 발전 규모는 총합 12기가와트가 넘는다. Launer은 12년 동안 월스트리트에서 천연가스 업계 최고 애널리스트로 활동했으며, Institutional Investor Magazine 명예의 전당에 이름을 올렸다. Goettle은 노스다코타의 사업가로 25년 넘게 주와 연방 차원에서 활동한 변호사이기도 하다. 노스다코타주 상무부의 대표를 지냈고, 포괄적인 에너지 정책을 구상해 제안하는 EmPower North Dakota의 회장을 역임했다. Murrer는 40년 넘게 월스트리트 투자 은행에서 일했으며 오하이오 주립 대학교에서 기부금 운용을 관리하고 있다.

Bakken Energy, LLC 개요

Bakken Energy, LLC (前 Bakken Midstream Natural Gas, LLC)는 인프라 개발 기업으로 노스다코타 지역 에너지 자원에 초점을 맞추고 있다. Bakken Energy는 노스다코타주가 청정에너지 분야 세계적 리더가 될 잠재력을 가지고 있다고 판단한다. Bakken Energy의 목표는 이 지역을 청정에너지 리더로 만드는 데 필요한 인프라를 개발, 소유하는 것이다.

Mitsubishi Power Americas, Inc. 개요

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power)는 미국 플로리다주 레이크 메리에 본사를 두고 있으며 2200여 명의 전력 생산, 에너지 저장, 디지털 솔루션 분야 전문가와 인력을 고용 중이다. 자사 직원들은 고객사가 합리적 비용을 부담하며 안정적으로 기후 변화에 대응하고 북미, 중미, 남미 지역 번영을 촉진할 수 있도록 지원하는 데 주력한다. Mitsubishi Power의 전력 생산 솔루션은 가스, 증기 및 항공엔진 파생형 터빈, 파워트레인 및 파워 아일랜드, 지열 시스템, PV 태양광 프로젝트 개발, 환경 제어, 각종 서비스를 포함한다. 에너지 저장 솔루션으로는 그린 수소, 배터리 에너지 저장 시스템, 각종 서비스를 포함한다. Mitsubishi Power는 또한 인공지능을 활용해 발전소 무인 운영을 지원하는 지능형 솔루션을 공급한다. Mitsubishi Power, Ltd.는 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)의 완전 자회사다. 일본 도쿄에 본사를 둔 MHI는 세계적인 중장비 제조사로 에너지, 인프라, 운송, 항공우주, 방위 분야에서 엔지니어링 및 제조 사업을 영위하고 있다. 자세한 정보는 Mitsubishi Power Americas 웹사이트와 LinkedIn 을 통해 확인할 수 있다.