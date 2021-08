English Finnish

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2021 KLO 9.00

Orion Oyj ja Alligator Bioscience solmivat immuno-onkologiaa koskevan tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen

Orion Oyj ja Alligator Bioscience AB (Nasdaq Tukholma: ATORX) ilmoittivat tänään, että ne ovat allekirjoittaneet tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä bispesifisiä vasta-aineita syövän hoitoon.

Tutkimusyhteistyössä kehitetään uusia bispesifisiä vasta-aineita immuno-onkologisiin hoitoihin, joiden vaikutuskohteet ovat Orionin valitsemia. Sopimus kattaa option kolmen bispesifisen vasta-aineen kehittämiseen. Sopimuksen mukaan yhteistyössä hyödynnetään Alligator Biosciencen RUBY™ -alustaa bispesifisten vasta-aineiden kehittämisessä.

Yhteistyön tutkimusvaiheessa Orion maksaa Alligator Biosciencelle ennakkomaksun sekä

vastaa tutkimuskuluista. Mikäli Orion päättää hyödyntää option tuotekandidaattien kehittämisestä ja kaupallistamisesta, Alligator Bioscience on oikeutettu kehitykseen, myyntilupiin ja myyntiin sidottuihin etappimaksuihin kaikista kolmesta tuotteesta. Tämän lisäksi Alligator Bioscience saisi myyntiin liittyviä rojalteja kaupallistettujen lääkkeiden liikevaihdosta.

Orionin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Outi Vaarala kommentoi: ”Olemme erityisen tyytyväisiä tästä yhteistyöstä Alligator Biosciencen kanssa uusien immuno-onkologisten hoitojen kehittämiseksi. Nämä hoidot valjastavat immuunijärjestelmän tuhoamaan syöpäsoluja. Bispesifiset vasta-aineet tarjoavat monia hyötyjä seuraavan sukupolven immuno-onkologisissa hoidoissa: erityisesti pyrimme kehittämään tehokkaampia hoitoja sellaisille syöpäpotilaille, jotka eivät saa apua tällä hetkellä saatavilla olevista hoitomuodoista.”

”Olemme innoissamme tästä yhteistyönä toteutettavasta tutkimusohjelmasta, jossa yhdistyvät Alligator Biosciencen osaaminen terapeuttisten vasta-aineiden kehittämisestä immuno-onkologian alueella sekä Orionin immuno-onkologian ja onkologian tietotaito”, kuvailee Søren Bregenholt, Alligator Biosciencen toimitusjohtaja. Bregenholt jatkaa: ”Tämä sopimus on osoitus siitä, että Alligator Biosciencen monipuoliset faagikirjastot ja bispesifinen RUBY™ -alusta tarjoavat vahvat lähtökohdat tunnistaa ja kehittää korkealaatuisia, ensimmäisiä laatuaan olevia hoidossa käytettäviä vasta-aineita, joiden valmistettavuus on erinomainen.”

Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB on kliiniseen tutkimusvaiheeseen keskittyvä biotekniikan yritys, joka kehittää kasvaimiin kohdennettuja immuno-onkologisia vasta-ainelääkkeitä. Yrityksen tutkimusputkessa on kaksi kliinistä kehityskohdetta: CD40-antagonisti mitazalimab sekä 4-1BB-antagonisti ATOR-1017. Alligator Bioscience kehittää yhteistyössä Aptevo Therapeutics Inc.:n kanssa ALG.APV-527-molekyyliä sekä MacroGenics Inc.:n kanssa julkistamatonta, Alligator Biosciencen Neo-X-Prime™ -teknologiaan pohjautuvaa molekyyliä. Uloslisensoituihin tutkimusohjelmiin kuuluvat AC101, joka on Shanghai Henlius Biotech Inc.:n kliinisessä kehityksessä, sekä Biotheus Inc.:lle lisensoitu julkistamaton kohde. Alligator Biosciencen osakkeet on listattu Nasdaq Tukholmassa (ATORX).

Yrityksen kotipaikka on Lund Ruotsissa. Lisätietoja on osoitteessa www.alligatorbioscience.com.



